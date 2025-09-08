किस गेंदबाज ने ली थी भारत के लिए सबसे पहली हैट्रिक? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे

Cricket Quiz: इनखबर एक बार फिर देश, राज्य और खेल जगत से जुड़ी सामान्य ज्ञान की जानकारी लेकर हाजिर है। इसे जानने से न सिर्फ आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए भी यह काफी उपयोगी साबित होगा। इस लेख के जरिए आपको बिहार की विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को जानने का मौका मिलेगा। तो आइए कुछ रोचक और दिलचस्प सवालों के जवाबों पर एक नजर डालते हैं।

क्रिकेट न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। गेंद और बल्ले के इस खेल को लगभग हर व्यक्ति देखना पसंद करता है। आज हम आपके सामने क्रिकेट से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं, जिनके उत्तर इस खेल को पसंद करने वाले लोगों को जरूर मालूम होंगे। ऐसे में आइए, आप भी अपने ज्ञान की परीक्षा दें।

प्रश्न 1- क्रिकेट की खोज किस शताब्दी में हुई थी?

उत्तर: 16वीं शताब्दी

प्रश्न 2- क्रिकेट में ODI का क्या अर्थ है?

उत्तर: एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी 50 ओवर का मैच

प्रश्न 3: क्रिकेट में गेंद का वजन कितने ग्राम का होता है?

उत्तर: 155 ग्राम से 168 ग्राम के बीच

प्रश्न 4: सर डॉन ब्रैडमैन किस खेल के खिलाड़ी थे?

उत्तर: क्रिकेट

प्रश्न 5: वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है?

उत्तर: मुंबई

प्रश्न 6: आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

उत्तर: दुबई

प्रश्न 7: भारत में पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था?

उत्तर: बॉम्बे जिमखाना मैदान

प्रश्न 8: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली हैट्रिक किस भारतीय गेंदबाज ने ली थी?

उत्तर: चेतन शर्मा

