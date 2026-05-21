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कौन हैं Melody का मालिक? 1 रुपये की टॉफ़ी ने खड़ा किया अरबों का बिजनेस; कमा लिए 7800 करोड़

Melody Company Owner: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इटली यात्रा ने सोशल मीडिया पर एक वायरल मोमेंट बना दिया, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें मोदी उन्हें Melody टॉफ़ी का एक पैकेट गिफ़्ट करते हुए दिख रहे थे.

By: Heena Khan | Published: May 21, 2026 10:12:47 AM IST

melody company owner
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Melody Company Owner: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इटली यात्रा ने सोशल मीडिया पर एक वायरल मोमेंट बना दिया, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें मोदी उन्हें Melody टॉफ़ी का एक पैकेट गिफ़्ट करते हुए दिख रहे थे. इस जेस्चर ने ऑनलाइन मशहूर “Melodi” मीम को फिर से ज़िंदा कर दिया और Melody टॉफी बनाने वाली कंपनी, Parle Products पर भी लोगों का ध्यान खींचा. कई लोग कंपनी के इतिहास, उसकी ओनरशिप, मशहूर ब्रांड्स और उस बिज़नेस फ़ैमिली के बारे में सर्च करने लगे, जिसने कई दशकों की मेहनत से भारत की सबसे बड़ी बिस्किट और कन्फ़ेक्शनरी कंपनियों में से एक खड़ी की है.

कौन है Melody का मालिक 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Parle का मूल घराना बाद में तीन कंपनियों में बंट गया, Parle Products, Parle Agro और Parle Bisleri. Melody अभी भी Parle Products के तहत ही आती है, जिसे चौहान परिवार के विजय चौहान, शरद चौहान और राज चौहान मिलकर चलाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय चौहान और उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 8.6 बिलियन डॉलर है. वित्त वर्ष 2025 में, Parle Products ने 15,568.49 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 979.53 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा दर्ज किया. भारत के कन्फ़ेक्शनरी बाज़ार में भी कंपनी की लगभग 15% हिस्सेदारी है.

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भारत में Parle की शुरुआत कैसे हुई?

Parle Products की जड़ें 1929 से जुड़ी हैं, जब मूल कंपनी, जिसे ‘House of Parle’ कहा जाता था, की स्थापना मोहनलाल दयाल चौहान ने मुंबई के विले Parle इलाके में की थी. कंपनी ने शुरुआत में कन्फ़ेक्शनरी और कैंडी प्रोडक्ट्स से अपना काम शुरू किया था. मोहनलाल चौहान कन्फ़ेक्शनरी बनाने की तकनीक सीखने के लिए जर्मनी गए थे और वहाँ से लगभग 60,000 रुपये की मशीनरी भारत मंगवाई थी.

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