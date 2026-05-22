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Bakrid 2026: बकरा-ऊंट और… बकरीद पर इन जानवरों की कुर्बानी देना जायज; जानें कौन से जानवर होते हैं हलाल और कौन नहीं?

Bakrid 2026: ईद की तरह ही बकरीद भी मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्यौहार है. इस त्यौहार को भी ईद-उल फितर की तरह मनाया जाता है. आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि बकरीद को ईद-उल-अज़हा या ईद-उल-ज़ुहा के नाम से भी जाना जाता है.

By: Heena Khan | Last Updated: May 22, 2026 11:17:39 AM IST

Rules Related to Sacrifice (Qurbani) on bakrid
Rules Related to Sacrifice (Qurbani) on bakrid


Bakrid 2026: ईद की तरह ही बकरीद भी मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्यौहार है. इस त्यौहार को भी ईद-उल फितर की तरह मनाया जाता है. आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि बकरीद को ईद-उल-अज़हा या ईद-उल-ज़ुहा के नाम से भी जाना जाता है. जानकारी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय पूरे साल बेसब्री से बकरीद का इंतज़ार करता है. बकरीद के दिन मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं. इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, बकरीद धू अल-हिज्जा महीने के 10वें दिन मनाई जाती है. जिसके चलते इस साल यानी 2026 में बकरीद 27 मई 2026 या 28 मई 2026 के दिन मनाई जाएगी. इस संदर्भ में, बकरीद पर कुर्बानी के लिए किन जानवरों को सही माना जाता है? चलिए जान लेते हैं.

किन जानवरों की दी जाती है कुर्बानी 

इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने जानवरों की कुर्बानी को एक पाक काम बताया है. हर साल, धू अल-हिज्जा के पका महीने के दौरान, दुनिया भर के मुसलमान एक जानवर की कुर्बानी देते हैं. ABP की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक आमतौर पर बकरी, भेड़, गाय या ऊंट की कुर्बानी को जायज माना गया है. जानवरों की यह कुर्बानी पैगंबर इब्राहिम की अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की खातिर कुर्बान करने की इच्छा का प्रतीक है. इसलिए, इस कुर्बानी (Qurbani) को लेकर कुछ खास नियम और कानून हैं जिनका हर मुसलमान पालन करता है.

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बकरीद के कुछ खास नियम 

इस्लाम के मुताबिक, बकरीद के दिन कुर्बान किए जाने वाले जानवर की उम्र और शारीरिक हालत पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है. जिसके चलते ज्यादा बीमार जानवर और कम उम्र के जानवर की कुर्बानी देना साफ मना है. कुर्बानी के लिए सही माने जाने के लिए, भेड़ या बकरी की उम्र कम से कम एक साल होनी चाहिए. वहीं एक बकरी की कुर्बानी को एक व्यक्ति की कुर्बानी के बराबर माना जाता है. इसके विपरीत, अगर बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए गाय या भैंस को चुना जाता है, तो जानवर की उम्र कम से कम दो साल होनी चाहिए. गाय या भैंस की कुर्बानी को 7 व्यक्तियों की कुर्बानी के बराबर माना जाता है. इसके अलावा, ऊंट की कुर्बानी के लिए, जानवर की उम्र कम से कम पांच साल होनी चाहिए; ऊंट की कुर्बानी को भी सात व्यक्तियों की कुर्बानी के बराबर माना जाता है.

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Tags: Bakrid 2026GK Newsislamic rules
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