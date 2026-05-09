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Monsoon: क्या है मानसून? यह कितने प्रकार का होता है; भारत में सबसे पहले कब और कहां पहुंचता है?

Monsoon in India: भारत में मॉनसून एक महत्वपूर्ण जलवायु संबंधी परिघटना है जो उपमहाद्वीप के मौसम के पैटर्न, कृषि और दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है. विभिन्न वायुमंडलीय और भौगोलिक कारकों से उत्पन्न होने वाला भारत का मॉनसून, अपने साथ जरूरी बारिश लाता है जो इस क्षेत्र की कृषि को बनाए रखती है और जल संसाधनों को फिर से भर देती है.

By: Shristi S | Published: May 9, 2026 5:25:18 PM IST

क्या है मानसून? भारत में सबसे पहले कब और कहां पहुंचता है?
क्या है मानसून? भारत में सबसे पहले कब और कहां पहुंचता है?


What is Monsoon: भारत में मॉनसून एक महत्वपूर्ण जलवायु संबंधी परिघटना है जो उपमहाद्वीप के मौसम के पैटर्न, कृषि और दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है. विभिन्न वायुमंडलीय और भौगोलिक कारकों से उत्पन्न होने वाला भारत का मॉनसून, अपने साथ ज़रूरी बारिश लाता है जो इस क्षेत्र की कृषि को बनाए रखती है और जल संसाधनों को फिर से भर देती है.

ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि भारत में मॉनसून के बारे में, यह कितने प्रकार का होता है कैसे बनता है और भारत में यह सबसे पहले कब और कहां पहुंचता है.

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भारत में मॉनसून के बारे में

भारतीय मॉनसून एक महत्वपूर्ण मौसमी घटना है जिसकी विशेषता मौसमी हवाओं में होने वाला बदलाव है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारी बारिश लाता है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आमतौर पर जून में शुरू होता है, जो हिंद महासागर से नमी से भरी हवाएं लाता है, और सितंबर तक जारी रहता है. उत्तर-पूर्वी मॉनसून, जो अक्टूबर से दिसंबर तक आता है, दक्षिण-पूर्वी भारत को प्रभावित करता है.

भारत में मॉनसून के प्रकार

भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के मॉनसून होते हैं:

भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून

भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जून से लेकर सितंबर के मध्य तक रहता है. गर्मियों के गर्म दिनों में, थार रेगिस्तान और उत्तरी तथा मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के आस-पास के क्षेत्र काफी गर्म हो जाते हैं. इसके कारण उत्तरी और मध्य भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है. मॉनसून की अचानक शुरुआत दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है. मॉनसून की शुरुआत के साथ ही तापमान में भारी गिरावट आती है और आर्द्रता (नमी) का स्तर बढ़ जाता है. यह भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए बारिश का मौसम होता है. इसलिए, इस मौसम को ‘गर्म-नम मौसम’ के नाम से भी जाना जाता है.

भारत में उत्तर-पूर्वी मॉनसून

अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान, सूर्य के दक्षिण की ओर बढ़ने के साथ ही मॉनसून ट्रफ (गर्त) या कम दबाव की प्रणालियां भी दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं. इसके परिणामस्वरूप उत्तरी मैदानों के ऊपर बना ट्रफ कमज़ोर पड़ जाता है. इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की हवाओं के वापस लौटने से उस क्षेत्र में एक उच्च दबाव प्रणाली विकसित हो जाती है, यानी, ठंडी हवाएँ हिमालय और भारत-गंगा के मैदानों से नीचे की ओर विशाल हिंद महासागर की ओर बहने लगती हैं. अक्टूबर की शुरुआत तक, मॉनसून उत्तरी मैदानों से पूरी तरह वापस लौट चुका होता है.

भारत में मॉनसून कहां से शुरू होता है?

भारत में मॉनसून केरल राज्य से शुरू होता है, आमतौर पर जून की शुरुआत के आसपास.

Tags: KeralaMonsoon
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