Home > जनरल नॉलेज > What Is Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य

What Is Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य

About Presiding Officer: क्या आप जानते हैं की पीठासीन क्या होता है? आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से ये ही समझाने वाले हैं.

By: Heena Khan | Published: January 29, 2026 12:59:05 PM IST

what is presiding officer
what is presiding officer


About Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य कोई भी बैठक ऐसी नहीं होती जो किसी लीडर के बिना चल सके. ऐसा ही कुछ पीठासीन का भी काम होता है. क्या आप जानते हैं की पीठासीन क्या होता है? आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से ये ही समझाने वाले हैं. दरअसल, किसी बैठक, सुनवाई या औपचारिक कार्यवाही के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और उसका नेतृत्व करने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है जो उस  बैठक की जिम्मेदारी संभालता है. इस भूमिका में नियमों का पालन सुनिश्चित करना, चर्चाओं का मार्गदर्शन करना और उस निकाय के भीतर प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है.

You Might Be Interested In

जानें क्या होता है पीठासीन अधिकारी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीठासीन वो व्यक्ति होता है जो किसी औपचारिक मीटिंग, सुनवाई या सभा की अध्यक्षता करता है. साथ ही आपको बता दें, पीठासीन अधिकारी को इंग्लिश में प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है जिसका मुख्य काम व्यवस्था बनाए रखना, तय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करवाना, चर्चा या कार्यवाही को गाइड करना और प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर फैसले लेना होता है. इतना ही नहीं, बल्कि वो पूरे इवेंट के दौरान आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, यह पक्का करते हैं कि यह सुचारू रूप से और निष्पक्ष तरीके से हो.

Ajit Pawar Last Rites Live: अलविदा दादा! विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे सुशील कुमार शिंदे

You Might Be Interested In

जानें इनके मुख्य कार्य 

किसी कॉर्पोरेट बोर्ड की बैठक में, बोर्ड के अध्यक्ष आमतौर पर अध्यक्षता करते हैं . इतना ही नहीं, वो बैठक शुरू करते हैं, एजेंडा का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी निदेशकों को चर्चा में भाग लेने का मौका मिले, इसके अलावा प्रस्तावों पर मतदान करवाते हैं और बैठक समाप्त करते हैं. उनका नेतृत्व बोर्ड को रणनीतिक निर्णय कुशलतापूर्वक और कॉर्पोरेट नियमों के अनुपालन में लेने में मदद करता है.

Ayodhya Gang Rape Case: गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान को क्लीन चिट, नौकर निकला असली हैवान

You Might Be Interested In
Tags: Budget 2026GK NewsPresiding officersansad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026
What Is Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

What Is Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य
What Is Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य
What Is Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य
What Is Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य