What Is Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य

About Presiding Officer: क्या होता है पीठासीन अधिकारी? जानें क्या होते हैं इसके कार्य कोई भी बैठक ऐसी नहीं होती जो किसी लीडर के बिना चल सके. ऐसा ही कुछ पीठासीन का भी काम होता है. क्या आप जानते हैं की पीठासीन क्या होता है? आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से ये ही समझाने वाले हैं. दरअसल, किसी बैठक, सुनवाई या औपचारिक कार्यवाही के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और उसका नेतृत्व करने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है जो उस बैठक की जिम्मेदारी संभालता है. इस भूमिका में नियमों का पालन सुनिश्चित करना, चर्चाओं का मार्गदर्शन करना और उस निकाय के भीतर प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है.

जानें क्या होता है पीठासीन अधिकारी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीठासीन वो व्यक्ति होता है जो किसी औपचारिक मीटिंग, सुनवाई या सभा की अध्यक्षता करता है. साथ ही आपको बता दें, पीठासीन अधिकारी को इंग्लिश में प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है जिसका मुख्य काम व्यवस्था बनाए रखना, तय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करवाना, चर्चा या कार्यवाही को गाइड करना और प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर फैसले लेना होता है. इतना ही नहीं, बल्कि वो पूरे इवेंट के दौरान आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, यह पक्का करते हैं कि यह सुचारू रूप से और निष्पक्ष तरीके से हो.

जानें इनके मुख्य कार्य

किसी कॉर्पोरेट बोर्ड की बैठक में, बोर्ड के अध्यक्ष आमतौर पर अध्यक्षता करते हैं . इतना ही नहीं, वो बैठक शुरू करते हैं, एजेंडा का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी निदेशकों को चर्चा में भाग लेने का मौका मिले, इसके अलावा प्रस्तावों पर मतदान करवाते हैं और बैठक समाप्त करते हैं. उनका नेतृत्व बोर्ड को रणनीतिक निर्णय कुशलतापूर्वक और कॉर्पोरेट नियमों के अनुपालन में लेने में मदद करता है.

