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क्या होती है मुर्रा भैंस,  PM मोदी भी कर चुके दूध-दही की तारीफ; बाकी भैंसों से कैसे होती है अलग?

What Is Murrah Buffalo: प्रधानमंत्री मोदी ने जींद में हरियाणवी संस्कृति, खानपान और मुर्रा भैंस का उल्लेख किया. हरियाणा-पंजाब की यह प्रसिद्ध नस्ल अपने अधिक दूध उत्पादन, उच्च गुणवत्ता और आर्थिक महत्व के कारण 'ब्लैक गोल्ड' कहलाती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 17, 2026 5:09:55 PM IST

क्या होती है मुर्रा भैंस?
क्या होती है मुर्रा भैंस?


What Is Murrah Buffalo: हरियाणा की पहचान सिर्फ पहलवानों, देसी खानपान और समृद्ध संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां की एक खास भैंस पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है. जींद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब घेवर, बूरा और हरियाणवी स्वाद का जिक्र किया, तो मुर्रा भैंस के दूध और दही की भी खास चर्चा की. आखिर ऐसी क्या खासियत है इस मुर्रा भैंस में, जिसे हरियाणा-पंजाब का ‘ब्लैक गोल्ड’ कहा जाता है? आइए जानते हैं इस अनोखी नस्ल की कहानी.

पीएम मोदी ने मुर्रा भैंस का किया जिक्र 

भारत की प्रधानमंत्री बनने से पहले भी नरेंद्र मोदी ने देश में भाजपा और जनसंघ के विचारों को लेकर काम किया है. संगठन के काम को लेकर वह जिंद में पहले भी समय गुजार चुके हैं. उन्होंने अपने पुराने साथियों के साथ स्कूटर पर बैठने के साथ दूध-दही के स्वाद को भी काफी ज्यादा याद किया. जिससे उन्होंने मुर्रा भैंस का जिक्र किया, जो बेहद खास होती है. 

मुर्रा भैंस क्या है?

मुर्रा भैंस को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना नाम से भी जाना जाता है. इस खास नस्ल की भैंस को पशुपालकों और किसानों के लिए एक बड़े मुनाफे का जरिया माना जाता है. जिससे इसकी मांग देश के साथ-साथ विदेश में भी बढ़ती जा रही है. यह भैंस मूल रूप हरियामा के रोहतक, हिसार और जिंद के इलाके में पाई जाती है. यह भैंस आज अपने रिकॉर्डतोड़ दूध के लिए फेमस है, जिससे ये पूरे भारत में किसानों की पहली पसंद बन चुकी है. 

एक दिन में कितना देती है दूध?

मुर्रा भैंस प्रतिदिन 15 से 25 लीटर तक दूध देती है. अगर इसकी देखरेख अच्छी हुई और नस्ल उच्च कोटी की तो ये प्रतिदिन 30 लीटर दूध दे सकती है. पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, एक सामान्य मुर्रा भैंस अपने Lactation Period यानी बछड़े के जन्म के पूरे समय में भी दूध का उत्पादन करती है. यह समय करीब 9 से 10 महीने का होता है, जिसमें भैंस 1500 से 2500 तक दूध देती है. दूध की क्वालिटी की बात करें, तो इसके वसा की मात्रा 7 से 8 प्रतिशत होती है. दूध भी बेहद गाढ़ा होता है, जिससे घी और मावा आसानी से निकाल सकते हैं. 

आसमान छू रहे दाम 

पशु बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार, मुर्रा भैंस की कीमत 60 हजार से लेकर एक लाख तक के बीच से शुरू होती है. अच्छा दूध देने वाली और अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंस की कीमत 1.5 लाख से 2.5 लाख तक या उससे अधिक होती है. भैंस के बच्चों और भैंसों की बोलियां पशु बाजार में लाखों तक लगाई जाती है. 

बाकी भैंसों से होती है अलग?

मुड़े हुए सींग: मुर्रा भैंस की पहचान इसके सींग से होती है. जो छोटे और जलेबी के आकार जैसे घुमावदार होते हैं. वहीं सामान्य भैंस के सींग चपेट और पीछे की तरफ होते हैं. 
 
काला रंग : इस भैंस का रंग एकदम काला चमकीला होता है. लेकिन सामान्य भैंस भूरे और मटमैले रंग की होती है.
 
शरीर की बनावट : छोटा सिर, लंबी गर्दन और भारी शरीर. इसकी पूछ का निचे वाला हिस्सा सफेद बालों वाला होता है. 
 
सिर और गर्दन: इसका सिर छोटा और गर्दन लंबी होती है. लेकिन सामान्य भऐंस का सिर बड़ा और भारी होता है.

Tags: Murrah buffalo benefitsMurrah buffalo milk yieldMurrah buffalo vs normal buffalo
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