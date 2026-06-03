Mehr in Muslim law: अगर शोहर ने नहीं दिया मेहर तो इन कामों से साफ इंकार कर सकती हैं बीवियां; जानें क्या कहता है इस्लाम ?

Mehr in Muslim law: आपने अक्सर मुस्लिम शादियों में देखा होगा कि मौलाना निकाह के दौरान मेहर जैसे शब्द की बात करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मेहर क्या होता है और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेहर इस्लामी शादी का एक ज़रूरी हिस्सा है. मेहर का मतलब उस रकम या जायदाद से है, जिसे पति निकाह के दौरान अपनी पत्नी को देने का वादा करता है. मुस्लिम कानून कहता है की मेहर के बिना निकाह जायज़ नहीं माना जाता. वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेहर शादी के करार का एक जरूरी हिस्सा है और निकाहनामामें इसका साफ़ तौर पर ज़िक्र करना ज़रूरी है. अगर निकाह के समय मेहर तय नहीं की जाती, तो इसे मेहर-उल-मिसल (उचित मेहर) कहा जाता है, जिसकी कीमत सामाजिक हैसियत, पारिवारिक रीति-रिवाजों और दूसरे ज़रूरी बातों के आधार पर तय की जाती है. वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेहर के तौर पर कोई भी रकम दी जा सकती है. इसे लेकर किसी तरह की कोई मांग नहीं होती.

मुस्लिम महिलाओं के लिए मेहर की अहमियत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेहर की रकम मुस्लिम महिला को तलाक़ के समय दी जाती है. लेकिन, महिला को शादी का रिश्ता कायम रहते हुए भी अपनी मेहर की मांग करने का हक है. साथ ही बता दें कि अगर पति मेहर के तौर पर तय की गई रकम या जायदाद नहीं दे पाता तो पत्नी को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करने तक का हक होता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, 1937, और खुद शरीयत के मुताबिक, मेहर पत्नी का बुनियादी हक है और पति का फ़र्ज़ है. मेहर को पत्नी की आर्थिक सुरक्षा और इज़्ज़त की निशानी माना जाता है.

दो तरह का होता है मेहर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेहर दो तरह की हो सकती है मुअज्जल (तुरंत) मेहर और मुअज्जल (बाद में दी जाने वाली) मेहर. मुअज्जल (तुरंत) मेहर वो हिस्सा है जो निकाह के समय या उसके तुरंत बाद दिया जाता है; इसे “तुरंत मेहर” भी कहा जाता है. मुअज्जल (स्थगित) मेहर वो हिस्सा है जिसका भुगतान भविष्य की किसी तय तारीख पर, या तलाक़ होने पर, या पति की मृत्यु होने पर किया जाता है; इसे “स्थगित मेहर” (Deferred Dower) के नाम से जाना जाता है.

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