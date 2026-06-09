What Is Halala: असल में क्या है हलाला? क्या था इसका मकसद और मुल्लाओं ने क्या कर दी इस पर हेर-फेर

Halala kya hota hai: आप लोगों ने अक्सर हलाला शब्द सुना होगा. लेकिन ये हलाला क्या है और इस्लाम में इसका इतना महत्व क्यों है ये आप आज जान लेंगे. बता दें कि इस्लाम के 1,400 साल के इतिहास में हलाला जैसे प्रोग्रेसिव नियम का मुसलमानों ने अजीब ही नियम बना दिया, बता दें कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका बचाव कोई भी मौलवी या मौलाना किसी तार्किक तर्क से नहीं कर सकता. जो भी मौलवी इस भद्दे मज़ाक से खुद को अलग होने का दावा करते हैं, वो पूरी तरह से बेईमान और धोखेबाज़ हैं. लेकिन बता दें कि बड़े मौलाना हलाला जैसे नियम का मज़ाक उड़ाने में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, फिर भी वो इसे रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने में नाकाम रहे. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि हलाला क्या है ? और इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है.

जानें क्या है हलाला?

जानकारी के मुताबिक अगर कोई पति यानी शोहर अपनी पत्नी को पूरी तरह से तलाक़देता है. इसका अर्थ है तीन तलाक़ देता है तो वो उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता. यह नियम तब भी लागू होता है, चाहे तीन बार तलाक़ कहने की प्रक्रिया तीन महीने के दौरान हुई हो या एक ही बार में. पूरी तरह से तलाक़ का मतलब है कि पुरुष और महिला अब एक-दूसरे से शादी नहीं कर सकते. और अगर उन्हें दुबारा शादी करनी होती है तो वो किसी और से ही कर सकते हैं.

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इस्लाम में जायज नहीं है ये

वहीं हलाला का सीधा-सीधा नियम यह है कि अगर महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी करती है और बाद में उसे तलाक़ मिल जाता है या उसके पति की मौत हो जाती है, तो वो किसी और व्यक्ति से शादी करने के लिए आज़ाद होती है. इस स्थिति में, वो अपने पहले पति से भी दोबारा शादी कर सकती है. मेरा मानना ​​है कि यह एक प्रोग्रेसिव नियम है जिसे शादी को आसान बनाने के लिए बनाया गया है. लेकिन ऐसा पूरी तरह से नियम के हिसाब से होना चाहिए. दूसरे शब्दों में, अगर कोई महिला जानबूझकर किसी दूसरे पुरुष से शादी करती है और फिर अपने पहले पति से दोबारा शादी करने के इरादे से तलाक़ लेती है, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है. यह क़ुरान का नियम है; जो कोई भी इसे नहीं मानता, उसे मुसलमान नहीं माना जा सकता.

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