क्या है ग्रेगोरियन नया साल? विदेशी नहीं, सनातनी तरीके से मनाएं इस बार का New Year

New Year 2026: भारतीय संदर्भ में ग्रेगोरियन नववर्ष (1 जनवरी) मूल रूप से एक प्रशासनिक और वैश्विक कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में यह कैलेंडर ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाया गया.

By: Heena Khan | Published: December 26, 2025 10:26:41 AM IST

By: Heena Khan | Published: December 26, 2025 10:26:41 AM IST

New Year 2026
New Year 2026


What is Gregorian New Year: भारतीय संदर्भ में ग्रेगोरियन नववर्ष (1 जनवरी) मूल रूप से एक प्रशासनिक और वैश्विक कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में यह कैलेंडर ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाया गया, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी कामकाज, शिक्षा, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संपर्क एक समान समय-प्रणाली पर चल सकें. इसलिए 1 जनवरी भारतीय परंपराओं से जुड़ा धार्मिक या सांस्कृतिक नववर्ष नहीं है, बल्कि आधुनिक व्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव का संकेत माना जाता है.

आखिर क्यों भारतीय अपना रहे विदेशी संस्कृति? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संस्कृति में नववर्ष की अवधारणा प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और चंद्र-सौर गणनाओं से जुड़ी रही है, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, बैसाखी, उगादी, गुड़ी पड़वा आदि. ऐसे में ग्रेगोरियन नववर्ष भारत में उत्सव और सामाजिक खुशी का अवसर तो बन गया है, लेकिन इसकी आत्मा आधुनिक जीवनशैली और वैश्विक प्रभाव से जुड़ी है. भारतीय संदर्भ में यह परंपरा और आधुनिकता के संगम का उदाहरण है, जहां लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखते हुए विश्व के साथ कदम मिलाकर चलते हैं.

भारतीय मूल्यों से क्यों है अलग 

बहुत से लोग ग्रेगोरियन नए साल, 1 जनवरी को “सबसे ज़्यादा गैर-भारतीय” कहते हैं क्योंकि इसका भारतीय संस्कृति, धर्म या परंपराओं से कोई सीधा संबंध नहीं है. भारत में, नया साल हमेशा प्रकृति, मौसमी बदलावों और चंद्र कैलेंडर पर आधारित रहा है, जैसा कि चैत्र नववर्ष, बैसाखी, उगादी या गुड़ी पड़वा जैसे त्योहारों में देखा जाता है. इसके विपरीत, 1 जनवरी पश्चिमी कैलेंडर की एक तारीख है, जिसे भारत ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाया था, न कि सांस्कृतिक कारणों से.

इसके अलावा, 1 जनवरी का जश्न अक्सर पार्टियों, शराब और दिखावे से जुड़ा होता है, जिसे पारंपरिक भारतीय नए साल के जश्न से जुड़ी पवित्रता, पूजा और आत्म-चिंतन की भावना से अलग माना जाता है. इसी वजह से, कुछ लोग इसे भारतीय मूल्यों से अलग मानते हैं और इसे “गैर-भारतीय” कहते हैं. हालांकि, आजकल, बहुत से लोग इसे अपनी संस्कृति को नकारने के बजाय, बस जश्न और नई शुरुआत का समय, छुट्टी का आनंद लेने का मौका मानते हैं.

सनातन तरीके से मनाएं नया साल? 

आज के समय में न्यू ईयर का मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए वेस्टर्न-स्टाइल पार्टियाँ, तेज़ म्यूज़िक, शराब और देर रात तक शोर-शराबा बन गया है. लेकिन सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि नया साल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, शुद्धता और नए संकल्प का समय होता है. अगर हम चाहें तो अपने फोकस को बाहरी दिखावे से हटाकर अंदरूनी शांति और सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं. इसके लिए हमें यह समझना होगा कि सनातन संस्कृति में हर नया आरंभ ईश्वर स्मरण, प्रकृति के सम्मान और जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प से जुड़ा होता है.

सनातन तरीके से नया साल मनाने के लिए हम दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ स्नान, पूजा-पाठ और मंत्र जाप से कर सकते हैं. शराब और पार्टियों की जगह सात्त्विक भोजन, परिवार के साथ समय, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और ज़रूरतमंदों की सेवा को प्राथमिकता दी जा सकती है. नए वर्ष पर गीता, रामायण या उपनिषदों के संदेशों से प्रेरणा लेना, योग-ध्यान करना और अपने जीवन के लिए अच्छे संकल्प लेना सनातन उत्सव की असली पहचान है. जब हम नया साल इस तरह मनाते हैं, तो यह केवल एक तारीख़ नहीं रह जाता, बल्कि मन, विचार और कर्मतीनों के शुद्ध होने का पर्व बन जाता है.

इस तरह करें नए साल की शुरुआत 

  • इस बार हमें नए साल की शुरुआत दीप जलाकर और घर में रोशनी करके करनी चाहिए.
  • इसके अलावा सुबह सवेरे उठकर हमें सामूहिक प्रार्थना और मंत्रोच्चार करना चाहिए. 
  • इसके अलावा हमें नए साल की शुरुआत के साथ चिंतन करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए.
  • इसके अलावा सनातन तरीके से आशीर्वाद और शुभकामनाएँ साझा करना
  • नए साल के दिन की शुरुआत प्रसाद बाटकर या जरूरतमंदो को खाना खिलाकर करनी चाहिए.

