Amrit Bharat Express Train आखिर है क्या? जानें सुविधा, किराया और बुकिंग डिटेल्स

Amrit Bharat Express Train: भारत में हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई घर या तीर्थ यात्रा पर. ऐसे में रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है. सरकार लगातार ट्रेनों को तेज़, सुरक्षित और बेहतर बनाने पर काम कर रही है. इसी दिशा में अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई. यह एक मॉडर्न लेकिन पूरी तरह नॉन-एसी लंबी दूरी की ट्रेन है, जिसे खास तौर पर जनरल और स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए बनाया गया है. इस ट्रेन की शुरुआत दिसंबर 2023 में हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य कम खर्च में लंबी दूरी का आरामदायक सफर देना, भीड़भाड़ वाले रूट्स पर यात्रियों की संख्या संभालना और आम लोगों को बेहतर सुविधा देना है.

किन यात्रियों के लिए है अमृत भारत एक्सप्रेस?

अमृत भारत एक्सप्रेस उन लोगों के लिए बनाई गई है जो AC ट्रेन का किराया नहीं दे सकते, लेकिन सफर में साफ-सफाई, सुरक्षा और भरोसेमंद सुविधा चाहते हैं. यह ट्रेन खास तौर पर उन रूट्स पर चलाई जा रही है, जहां मजदूर, स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास यात्री बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं. पहले ऐसे यात्रियों को पुरानी जनरल या स्लीपर ट्रेनों में भीड़ और असुविधा झेलनी पड़ती थी. अब अमृत भारत एक्सप्रेस में उन्हें बेहतर कोच, नई डिजाइन की सीटें और ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलता है. आसान शब्दों में कहें तो यह ट्रेन “कम दाम में बेहतर सफर” का विकल्प है, ताकि आम आदमी भी सम्मान के साथ लंबी दूरी तय कर सके.

कितना है किराया

अमृत भारत एक्सप्रेस का किराया आम यात्रियों को ध्यान में रखकर तय किया गया है. लगभग 1000 किलोमीटर के सफर के लिए किराया करीब 500 रुपये रखा गया है. अगर दूरी कम होगी तो किराया भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डायनामिक प्राइसिंग नहीं है, यानी त्योहारों या भीड़ के समय भी टिकट के दाम अचानक नहीं बढ़ते. जनवरी 2026 से कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं. अब स्लीपर क्लास में RAC की सुविधा खत्म कर दी गई है, यानी टिकट या तो कंफर्म होगा या फिर वेटिंग में जाएगा. इससे यात्रियों को पहले से साफ पता रहेगा कि यात्रा होगी या नहीं. इसके अलावा स्लीपर क्लास में कम से कम 200 किलोमीटर और जनरल क्लास में 50 किलोमीटर का न्यूनतम किराया तय किया गया है.

ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं और टिकट बुकिंग

अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं. कोच के अंदर सीट और बर्थ का नया डिजाइन है, जिससे लंबी यात्रा में थोड़ी राहत मिलती है. टॉयलेट साफ-सुथरे और अपग्रेडेड हैं. मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बेहतर लाइटिंग और वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है. सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, फायर डिटेक्शन सिस्टम और टॉक-बैक कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं. कोचों के बीच सील्ड गैंगवे भी दिए गए हैं, जिससे चलती ट्रेन में आना-जाना सुरक्षित रहता है. टिकट बुकिंग भी बिल्कुल आसान है. आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं. रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से भी टिकट मिल जाती है. जनरल क्लास के लिए अनारक्षित टिकट की सुविधा भी उपलब्ध रहती है. कुल मिलाकर, अमृत भारत एक्सप्रेस आम यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प बनकर उभरी है.