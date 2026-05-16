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Bakrid 2026: बकरे की गर्दन पर छुरी रखते समय मुसलमान करते हैं ये काम! वरना नहीं कुबूल होती कुर्बानी; जानें क्या है रस्म ?

Bakrid 2026: सिर्फ ईद-उल-फितर ही नहीं मुसलामानों के लिए बकरीद भी उतनी ही जरूरी है. दुनिया भर के मुसलमान 27 मई 2026 को बकरीद, या ईद-उल-अज़हा मनाएंगे. आपको बता दें कि बकरीद पैगंबर इब्राहिम की सुन्नत की याद में मनाई जाती है.

By: Heena Khan | Published: May 16, 2026 12:19:31 PM IST

bakra eid 2026
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Bakrid 2026: सिर्फ ईद-उल-फितर ही नहीं मुसलामानों के लिए बकरीद भी उतनी ही जरूरी है. दुनिया भर के मुसलमान 27 मई 2026 को बकरीद, या ईद-उल-अज़हा मनाएंगे. आपको बता दें कि बकरीद पैगंबर इब्राहिम की सुन्नत की याद में मनाई जाती है. इस दिन, मुसलमान बकरी या किसी अन्य जानवर की कुर्बानी देते हैं. लेकिन, इस साल भारत में, कुर्बानी की प्रथा ने काफी विवाद खड़ा कर दिया है. हिंदू संगठन खुले में, सार्वजनिक जगहों पर, या सड़कों पर कुर्बानी देने का विरोध कर रहे हैं. नतीजतन, कई राज्यों ने इस मामले में एडवाइजरी तक जारी कर दी है. वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुर्बानी के समय मुसलमान क्या बोलते हैं और वो बोलना कितना जरूरी है. 

कुर्बानी देते समय ये बोलना बेहद जरूरी 

इस्लामी शिक्षाओं में कुर्बानी देने के उद्देश्य और सही तरीके, दोनों के बारे में बताया गया है. मौलाना कारी मोहम्मद अहमद रिज़वी ने इस बात की जानकारी दी है कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है. मौलाना ने बकरीद पर जानवर की कुर्बानी देने की खास प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी है. मौलाना कारी मोहम्मद अहमद रिज़वी ने कहा कि कुर्बानी देते समय’बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर’ पढ़ना बेहद जरूरी है. इन अल्फाजों के बिना कुर्बानी नहीं मानी जाती. 

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जारी हुई एडवाइजरी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल, भारत में कुर्बानी की प्रथा को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शनों ने एक विवाद खड़ा कर दिया है. इन हिंदू समूहों ने सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने का विरोध किया है और आगे यह भी आरोप लगाया है कि बकरीद की आड़ में, कई प्रतिबंधित जानवरों की भी कुर्बानी दी जा रही है. इन विरोध प्रदर्शनों के चलते, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने कुर्बानी के संबंध में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह शर्त रखी गई है कि सार्वजनिक जगहों पर कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी, और न ही किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी दी जाएगी. इसके अलावा, कई इमामों और मौलानाओं ने मुसलमानों से आग्रह किया है कि वे सार्वजनिक जगहों, खुले मैदानों या सड़कों पर कुर्बानी देने से बचें.

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Tags: bakra eid 2026EID mubarakGK Newsislamic rules
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