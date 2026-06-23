भारत के बीचों-बीच बसा एक ऐसा इलाका, जहां नहीं चलता रुपया; लोग मानते हैं दूसरे देश का कानून

Dahagram Angarpota: क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है, जो चारों तरफ से भारत से घिरा होने के बवाजूद, भारतीय रुपये की कोई अहमियत न हो और वह सिर्फ़ एक कागज का टुकड़ा बन जाए? और तो और, क्या आपको अपने ही देश में घुसने के लिए सरकार से खास इजाज़त लेनी पड़ती है?

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले में बसा दहाग्राम-अंगारपोटा ऐसा ही एक शानदार इलाका है. भौगोलिक रूप से, यह पूरी तरह से भारत में आता है, लेकिन इस पर पड़ोसी बांग्लादेश के कानून, झंडे और शासन का राज चलता है. आइए इस अनोखे इलाके के बारे में विस्तार से जानते हैं.

भारत की गोद में एक और देश

दहाग्राम-अंगारपोटा, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले की सीमा में बसा यह इलाका लगभग 18.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है. चारों तरफ से भारतीय इलाके से घिरा होने के बावजूद, यह तकनीकी और कानूनी तौर पर बांग्लादेश का हिस्सा है. यहां 20,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो सभी जन्म से बांग्लादेशी नागरिक हैं. इस गांव के घरों के ऊपर बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा लहराता है, और यहां के लोग भारतीय संविधान का नहीं, बल्कि बांग्लादेश के कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करते हैं.

रुपया नहीं, बल्कि टका चलता हैं यहां

इस अनोखे इलाके की सबसे खास बात इसकी इकॉनमी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी है. भारत में होने के बावजूद, इस गांव के बाज़ार में भारतीय रुपया नहीं चलता. किराने के सामान से लेकर बड़े-बड़े सामानों के लिए बांग्लादेशी टका का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा, इस गांव में भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क काम नहीं करते हैं, और लोग बातचीत के लिए बांग्लादेशी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. बांग्लादेशी सरकार सरकारी स्कूल, अस्पताल और बिजली-पानी समेत सभी बुनियादी सुविधाएं भी चलाती है.

तीन बीघा कॉरिडोर बना लाइफलाइन

1992 से पहले, इस गांव के हालात बहुत मुश्किल थे. बांग्लादेश की मुख्य ज़मीन सिर्फ़ 178 मीटर दूर थी, लेकिन बीच में भारतीय जमीन होने की वजह से यहां के लोग अपने ही देश से पूरी तरह कटे हुए थे. उन्हें इलाज या पढ़ाई के लिए मुख्य जमीन बांग्लादेश जाने के लिए भारतीय अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थीं. इस मुश्किल से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ. इस समझौते के तहत, भारत ने बांग्लादेश को इस्तेमाल के लिए तीन बीघा कॉरिडोर नाम का जमीन का एक टुकड़ा दिया.

तीन बीघा कॉरिडोर, 178 मीटर लंबी और 85 मीटर चौड़ी सड़क है, जो दहाग्राम-अंगारपोटा को सीधे बांग्लादेश की मुख्य जमीन से जोड़ती है. शुरू में, भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से सड़क को कुछ घंटों के लिए ही खोलने की इजाज़त दी थी, जिससे गांव वालों को काफ़ी परेशानी हुई. हालांकि, 2011 में, दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होने के बाद, कॉरिडोर को साल के 365 दिन, 24 घंटे खुला रखने का एक बड़ा फ़ैसला लिया गया, जिससे यहां के लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई.

BSF और बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखती

हालांकि दहाग्राम-अंगारपोटा भारतीय मैप पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप अपनी मर्ज़ी से जा सकें. सुरक्षा कारणों से, BSF और बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखती हैं. यह रास्ता बांग्लादेशी नागरिकों के लिए खुला है, लेकिन आम भारतीय नागरिकों या विदेशी टूरिस्ट को इस गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है. अगर कोई भारतीय आना चाहता है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्स से खास लिखित इजाज़त लेनी होगी.