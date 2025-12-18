Home > जनरल नॉलेज > Weird News: दुनिया का एक ऐसा जानवर जो है ‘बुलेटप्रूफ’, कुदरत ने दिया ऐसा कवच; AK-47 भी नहीं पहुंचा सकती चोट,

Bulletproof Animal: दुनिया में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर अपनी खास बनावट और सुरक्षा प्रणाली की वजह से बेहद अलग होते हैं. ऐसा ही एक जानवर है आर्माडिलो. इसे दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर माना जाता है.

By: Heena Khan | Published: December 18, 2025 9:12:03 AM IST

Armadillos Bulletproof Animal: दुनिया में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर अपनी खास बनावट और सुरक्षा प्रणाली की वजह से बेहद अलग होते हैं. ऐसा ही एक जानवर है आर्माडिलो. इसे दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर माना जाता है, जिसका शरीर प्राकृतिक रूप से कवच से ढका होता है. इस जानवर की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहद सख्त त्वचा है, जो इसे खतरों से बचाती है. कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इसका शरीर इतना मजबूत होता है कि इस पर गोली तक का असर नहीं होता. इसी वजह से इसे अक्सरबुलेटप्रूफ जानवर” भी कहा जाता है. आर्माडिलो की यह खासियत इसे जानवरों की दुनिया में बेहद खास बनाती है.

आर्माडिलो का प्राकृतिक कवच

आर्माडिलो” शब्द स्पेनिश भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है “छोटा कवच पहनने वाला”. इसके शरीर पर हड्डी जैसी मजबूत प्लेटें होती हैं, जिन्हें स्क्यूट्स कहा जाता है. यही प्लेटें मिलकर इसके पूरे शरीर पर एक मजबूत कवच बनाती हैं. इसका सिर, पीठ, पूंछ और शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से इसी कवच से ढका रहता है. यह कवच किसी बुलेटप्रूफ जैकेट से कम नहीं माना जाता. इसकी त्वचा इतनी कठोर होती है कि सामान्य शिकारी इसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते. दिलचस्प बात यह भी है कि आर्माडिलो की त्वचा UV लाइट में चमकती हुई दिखाई देती है, जो इसे और भी अनोखा बनाती है.

खतरे से बचने का अनोखा तरीका

जब आर्माडिलो को किसी खतरे या शिकारी का आभास होता है, तो यह तुरंत खुद को बचाने के लिए एक खास तरीका अपनाता है. यह अपने शरीर को पूरी तरह गोल करके गेंद जैसा बना लेता है. ऐसा करने से इसका नरम हिस्सा पूरी तरह अंदर छिप जाता है और बाहर सिर्फ सख्त कवच ही नजर आता है. शिकारी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, इस मजबूत कवच की वजह से वे इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते. यही कारण है कि आर्माडिलो ज्यादातर हमलों से सुरक्षित बच निकलता है. इसकी यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली इसे जंगल में जीवित रहने में बहुत मदद करती है और इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित जानवरों में शामिल करती है.

