भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन इस राज्य में है मौजूद, संख्या जान उड़ जाएंगे होश

Indian Railway Network: भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 1,200 से ज़्यादा स्टेशन हैं, इसका विशाल रेलवे नेटवर्क यात्री यात्रा, परिवहन, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 1, 2025 7:07:51 PM IST

Most Railway Stations In India: भारत में हाल के दिनों में रेलवे के बुनियादी ढांचे में तेज़ी से प्रगति हुई है. नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं. पूर्वोत्तर के इलाकों को रेल से जोड़ा जा रहा है. रेलवे स्टेशनों को भी हाई-टेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. वंदे भारत से लेकर बुलेट ट्रेन तक, हर चीज़ की तैयारी चल रही है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं? अगर नहीं, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश (UP) में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं.

UP में हैं इतने रेलवे स्टेशन

सरकारी आकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,200 से ज़्यादा स्टेशन इसके विशाल भूभाग में फैले हैं. यह इसे देश का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बनाता है. राज्य का सुसंबद्ध रेल बुनियादी ढांचा प्रमुख महानगरों, औद्योगिक केंद्रों, तीर्थ स्थलों और दूरदराज के गांवों को जोड़ता है, जिससे देश भर में यात्रियों और माल का सुगम परिवहन सुनिश्चित होता है. उत्तर प्रदेश की रेलवे प्रणाली सिर्फ़ एक परिवहन नेटवर्क ही नहीं है; यह भारत की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक एकीकरण की रीढ़ है.

भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन किस राज्य में हैं?

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों में से एक है. इसके विशाल आकार और जनसांख्यिकीय विविधता के कारण लाखों यात्रियों और भारी मात्रा में माल की दैनिक आवाजाही के लिए एक सघन रेलवे नेटवर्क की आवश्यकता होती है. रेलवे यहां परिवहन की जीवन रेखा है, जो शहरी केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों और ग्रामीण गाँवों को जोड़ती है.

सरकार और भारतीय रेलवे ने इस मांग को पूरा करने के लिए लगातार नेटवर्क का विस्तार किया है, जिसके परिणामस्वरूप 1,200 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन बन गए हैं, जिनमें बड़े जंक्शनों से लेकर छोटे पड़ाव तक शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि दूरदराज के इलाके भी राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जुड़े रहें.

उत्तर प्रदेश रेलवे के बारे में कुछ रोचक तथ्य

इसमें उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे शामिल हैं, जो राज्य के अधिकांश रेल परिचालन का प्रबंधन करते हैं. गोरखपुर जंक्शन लगभग 1,366.33 मीटर लंबा है, जो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म में से एक है और यात्री एवं मालगाड़ियों का एक प्रमुख केंद्र है.

दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता जैसी प्रमुख राष्ट्रीय ट्रंक लाइनें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं, जिससे पूरे भारत में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होता है. राज्य के रेलवे स्टेशनों से हर महीने 2.5 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जो एक उच्च-यातायात रेलवे केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है.

