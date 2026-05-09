क्या है ‘अप्राकृतिक शारीरिक संबंध’? क्या भारत में यह अपराध है, क्या है इसके लिए कानून, धारा 377 और कानूनी सच्चाई

Unnatural Physical Relation: भारत में अप्राकृतिक शारीरिक संबंध (Unnatural Physical Relation) शब्द लंबे समय तक कानूनी और सामाजिक बहसा का विषय रहा है. खासतौर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के कारण यह मुद्दा अक्सर चर्चा में रहा. कई लोगों के मन में आज भी सवाल है कि आखिर ‘अप्राकृतिक शारीरिक संबंध’ किसे कहा जाता है? क्या समलैंगिक संबंध भारत में अपराध है? क्या ओरल या एनल सेक्स गैरकानूनी है और नए कानून लागू होने के बाद इसकी कानूनी स्थिती क्या है?

आइए विस्तार से समझते हैं कि भारतीय कानून इस विषय को कैसे देखता है और वर्तमान कानूनी वास्तविकता क्या है.

क्या है अप्राकृतिक शारीरिक संबंध?

भारतीय कानून में अप्राकृतिक शारीरिक संबंध शब्द का इस्तेमाल पुराने IPC की धारा 377 में किया गया था. इस धारा में प्रकृति के विरुद्ध यौन संबंध शब्द इस्तेमाल किए गए थे. हालांकि कानून में इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई थी, लेकिन अदालतों ने समय-समय पर इसकी व्याख्या की.

आमतौर पर इसमें निम्न प्रकार के यौन संबंध शामिल माने जाते थे-

पुरुष और पुरुष के बीच यौन संबंध

एनल सेक्स

ओरल सेक्स

इंसानों और जानवरों के बीच यौन संबंध

हालांकि समय के साथ अदालतों ने यह स्पष्ट किया कि सहमति से बने वयस्कों के निजी संबंधों को अपराध नहीं माना जा सकता.

क्या था धारा 377 में?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में लागू की गई थी, इसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध यौन संबंध बनाता है, तो उसे उम्रकैद या 10 साल तक की सजा हो सकती है. यह कानून दशकों तक समलैंगिक समुदाय के खिलाफ इस्तेमला किया गया. कई मामलों में समलैंगिक लोगों को पुलिस कार्रवाई, सामाजिक उत्पीड़न और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

भारत के सर्वोच् न्यायालय में 6 सितंबर 2018 को नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का निर्णय में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सहमति से बने वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं और धारा 377 को इस हद तक असंवैधानिक घोषित कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मान कि

यौन अभिविन्यास ( Sexual Orientation) व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हिस्सा है.

समलैंगिक समुदाय को समानता, गरिमा और निजता का अधिकार है.

दो व्यक्तियों के बीच सहमति से बने निजी संबंधों में राज्य दखल नहीं दे सकता.

क्या अब अप्राकृतिक संबंध अपराध नहीं है?

यदि दो लोगों में सहमति से निजी तौर पर किसी भी प्रकार का यौन संबंध बनाते हैं, तो वह अब अपराध नहीं माता जाता. इसमें समलैंगिक संबंध भी शामिल हैं.

किन मामलों में अब भी अपराध हो सकता है अप्राकृतिक संबंध?

बिना सहमति के यौन संबंध

नाबालिग के साथ यौन संबंध

जानवरों के साथ यौन संबंध

जबरदस्ती या हिंसा से जुड़े यौन अपराध

इन मामलों में अन्य कानून लागू होते हैं, जैसे- POCSO Act (बच्चों के खिलाफ यौन अपराध), रेप से जुड़े कानून, पशु क्रूरता कानून

नए कानून BNS में क्या हुआ?

2023 में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता में IPC की धारा 377 को पूरी तरह हटा दिया गया. इससे कानूनी बहस फिर शुरू हुई, खासकर जानवरों के साथ यौन अपराधों को लेकर. कुछ याचिकाओं में कहा गया कि धारा हटने से ऐसे अपराधों पर कानूनी अस्पष्टता पैदा हो गई है.