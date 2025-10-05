खतरनाक हैं दुनिया के ये स्थान, कदम रखते ही सिर पर मंडराने लगती है मौत; लिस्ट में शामिल है भारत का ये द्वीप

Unexplored Places Of World: धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, इंसान ने बहुत कुछ खोजा है और अभी भी बहुत कुछ खोजा जा रहा है. लेकिन दुनिया में कुछ जगहें इतनी खतरनाक हैं कि लोगों को वहां जाने से पहले सौ बार सोचना पड़ता है. आप समझ सकते हैं कि आम इंसान तो क्या, अनुभवी खोजकर्ता भी इन जगहों पर कदम रखने से हिचकिचाते हैं. आइए जानें दुनिया की इन रहस्यमयी और खतरनाक जगहों के बारे में. गौरतलब है कि इस सूची में भारत की एक जगह भी शामिल है.

सैंडी द्वीप, दक्षिण प्रशांत (Sandy Island)

कुछ अनदेखे स्थान सिर्फ़ इसलिए रहस्य में डूबे रहते हैं क्योंकि वे अनदेखे ही रह जाते हैं. हालांकि, सैंडी द्वीप समुद्री मानचित्रों, विश्व मानचित्रों और यहां तक कि गूगल मैप्स पर भी दिखाई दिया. ऐसा कहा जाता था कि यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया के बीच स्थित है. जब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि यह वहां है ही नहीं. यह द्वीप मानचित्रण में त्रुटि थी या यूं ही गायब हो गया, यह एक रहस्य बना हुआ है.

वेले दो जावारी, ब्राजील (Vele Do Javari)

अमेज़न के मध्य में बसा यह क्षेत्र 33,000 वर्ग मील में फैला है. यह लगभग ऑस्ट्रिया के आकार का है. यह 19 अनजान आदिवासी जनजातियों का घर है. इसके घने वर्षावन और नदियां बाहरी लोगों के लिए यहां पहुंचना लगभग असंभव बना देती हैं. इसके अलावा, अपनी जमीन की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित स्थानीय जनजातियां बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से बंद कर देती हैं. यहां यात्रा करना न केवल परिवहन द्वारा, बल्कि नैतिक और कानूनी प्रतिबंधों द्वारा भी प्रतिबंधित है.

नॉर्दर्न फॉरेस्ट कंपलेक्स, म्यांमार (Northern Forest Complex)

यह क्षेत्र प्राचीन वनों और अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है. वर्षों से लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने अनजाने में इस क्षेत्र को व्यापक विकास से बचा लिया है. हालांकि, आज वनों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, और अधिकांश क्षति शोधकर्ताओं के अनुमान से कहीं अधिक तेज़ी से हो रही है. सड़कों और बुनियादी ढांचे की कमी ने वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के लिए इस क्षेत्र की व्यापक निगरानी करना लगभग असंभव बना दिया है.

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत (North Sentinel Island)

सबसे खतरनाक और गुमनाम जगहों में से एक है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप. बंगाल की खाड़ी में, म्यांमार के दक्षिणी सिरे पर, अंडमान द्वीप समूह के एक हिस्से के रूप में स्थित, यह सेंटिनली जनजाति का घर है, जो आधुनिक दुनिया से लगभग अछूती रही है. वे अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते. उनसे संपर्क करने की कोशिशों का हमेशा हिंसा से सामना हुआ है.

