तो ऐसे हुई थी Audi के आईकॉनिक सिंबल की शुरूआत, बनाने में लगी थी इतनी लागत

Audi logo four-ring symbol: अपनी उन्नत तकनीक और शानदार डिज़ाइन के लिए मशहूर इस कंपनी की कारें हर किसी की फेवरेट होती हैं. चलिए इसके इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 4, 2025 6:08:22 PM IST

Audi logo History: दुनिया भर में कई लग्ज़री कारें हैं जिनके मालिक बनने का सपना हर कोई देखता है. इन्हीं में से एक है जर्मन लग्ज़री कार निर्माता कंपनी ऑडी. अपनी उन्नत तकनीक और शानदार डिज़ाइन के लिए मशहूर इस कंपनी की कारें हर किसी की पसंद होती हैं. ऑडी कार का प्रतीक चिन्ह (चार रिंग वाला लोगो) अक्सर चर्चा में रहता है. क्या आप जानते हैं कि इस प्रतिष्ठित ऑडी प्रतीक चिन्ह की उत्पत्ति कब और कहां हुई? अगर नहीं, तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जानें.

कंपनी की शुरूआत में ही हुआ था विवाद

ऑगस्ट होर्च द्वारा 1909 में स्थापित, ऑडी का गठन अपनी मूल कंपनी, होर्च के साथ विवाद के बाद हुआ था. जर्मन में “होर्च” का अर्थ “सुनो” होता है. स्थापना के बाद, इसकी जगह लैटिन अनुवाद “ऑडी” ने ले ली. वर्षों से, ऑडी अपनी उन्नत इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती रही है. ऑडी के विकास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ 1932 में आया जब इसका तीन अन्य प्रमुख जर्मन कार निर्माताओं: डिकडब्ल्यू, होर्च और वांडरर के साथ विलय हो गया और ऑटो यूनियन एजी का गठन हुआ.

ऑडी के आईकॉनिक सिंबल का इतिहास

ऑडी का प्रतिष्ठित चार-अंगूठी वाला लोगो 1932 में चार संस्थापक कंपनियों के विलय का प्रतीक है. ऑडी कार का लोगो 1932 में चार संस्थापक कंपनियों: ऑडी, डीकेडब्ल्यू, हॉर्च और वांडरर, के विलय के रूप में बनाया गया था. प्रत्येक अंगूठी एक ही कंपनी का प्रतिनिधित्व करती थी. यह लोगो कंपनी की ताकत और एकता का प्रतीक बन गया. इस लोगो का इस्तेमाल सबसे पहले ऑटो यूनियन एजी ने किया था. शुरुआत में, चार संस्थापक कंपनियों के अलग-अलग लोगो प्रत्येक अंगूठी में प्रदर्शित किए जाते थे. समय के साथ, इस डिज़ाइन को सरल बनाया गया.

लोगो बनाने में कितना पैसा हुआ खर्च?

रिपोर्ट्स की माने तो 1990 के दशक में, ग्राफ़िक डिज़ाइनर कर्ट वीडेमैन और स्ट्रिचपंकट जैसी डिज़ाइन फर्मों और केएमएस टीम ने लोगो को अपडेट करने में मदद की. 2016 तक, ऑडी ने आधुनिक अनुप्रयोगों के लिए लोगो का एक सपाट, द्वि-आयामी संस्करण पेश करके एक कदम और आगे बढ़ाया. दिलचस्प बात यह है कि ऑडी लोगो के निर्माण से जुड़ी विशिष्ट लागत या कमीशन शुल्क के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. 

जहां तक इसके डिज़ाइनर की बात है, कर्ट वीडेमैन और स्ट्रिचपंकट जैसी डिज़ाइन फर्मों और केएमएस टीम ने वर्षों से लोगो को बेहतर बनाने में मदद की है.

ऑडी के लोगो का मतलब

चार इंटरलॉकिंग रिंगों वाला ऑडी लोगो गुणवत्ता, तकनीक और लग्जरी का प्रतीक बना हुआ है. ऑडी ने अपने पूरे सफ़र में कई सुधार किए हैं, लेकिन इसका मूल संदेश आज भी इन चार कंपनियों की एकता और ताकत को दर्शाता है.

