Home > जनरल नॉलेज > World Dirtiest Cities: तेल, धुआं और गंदगी…ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर! लिस्ट में टॉप पर है इस देश की राजधानी

World Dirtiest Cities: तेल, धुआं और गंदगी…ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर! लिस्ट में टॉप पर है इस देश की राजधानी

World Pollution Ranking Cities: इन शहरों में प्रशासन की उदासीनता, औद्योगिक कचरे का गलत प्रबंधन और जनसंख्या का अनियंत्रित दबाव हालात को बेहद गंभीर बना चुका है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 5, 2025 7:46:40 PM IST

World Dirtiest Cities
World Dirtiest Cities


World Dirtiest Cities: दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जहां आधुनिकता और विकास की चमक के पीछे बहुत गहरा अंधेरा छिपा है. तस्वीरों में दिखती सुंदरता के विपरीत, इन शहरों की वास्तविकता प्रदूषण, कचरे, धुएं और लापरवाही के बीच दम तोड़ती दिखाई देती है. यहां हवा तक इतनी दूषित हो चुकी है कि कुछ मिनट रुकना भी मुश्किल हो जाए. इन शहरों में प्रशासन की उदासीनता, औद्योगिक कचरे का गलत प्रबंधन और जनसंख्या का अनियंत्रित दबाव हालात को बेहद गंभीर बना चुका है.

1. बाकू 

अजरबैजान की राजधानी बाकू कभी तेल की समृद्धि के लिए जानी जाती थी, लेकिन यही तेल अब शहर के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन चुका है. कच्चे तेल का खुला रिसाव, पुराने रिफाइनरी क्षेत्रों में जमा रसायन और समुद्र किनारे फैला प्रदूषण हवा को बेहद जहरीला बना देता है. तटीय क्षेत्रों में चलते समय आंखों में जलन होना आम बात है. समुद्र से आने वाली ताजी हवा की जगह अब रसायनों की बदबू बहती है. जमीन भी वर्षों के रिसाव और कचरे से बदरंग हो चुकी है. तेजी से हुए औद्योगिकीकरण ने शहर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को भी भारी नुकसान पहुंचाया है.

2. पोर्ट-औ-प्रिंस 

हैती की राजधानी पोर्ट-औ-प्रिंस सफाई व्यवस्था की नाकामी का जीवंत उदाहरण है. यहां कचरा उठाने की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं. सीवेज सिस्टम टूटकर नालों का गंदा पानी सड़कों पर फैलाता है. बरसात के मौसम में शहर मानो कचरे से बनी नदी में बदल जाता है. पीने का पानी दूषित होने के कारण बीमारियां लगातार फैलती हैं. हवा में मौजूद दुर्गंध और गंदगी से लोग हमेशा अस्वस्थ वातावरण में जीने को मजबूर हैं. प्रशासनिक उदासीनता और संसाधनों की कमी हालात को और बदतर बना देती है.

3. ढाका 

ढाका दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में शुमार है. अत्यधिक जनसंख्या, अनियंत्रित ट्रैफिक और लाखों वाहनों का धुआं इसे अत्यधिक प्रदूषित बनाते हैं. शहरी योजना की कमी के चलते कूड़ाघर अक्सर आवासीय इलाकों के बीच बने मिलते हैं. संकरी सड़कों पर कचरे के ढेर और खुले नाले वातावरण को हमेशा अस्वच्छ रखते हैं. लगातार बढ़ती भीड़ और संसाधनों पर दबाव से शहर की सांसें थम सी गई हैं.

4. एंटानानारिवो 

मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में सफाई व्यवस्था लंबे समय से चरमराई हुई है. गरीबी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण जगह-जगह कूड़े के ढेर बन गए हैं. खुले नालों से उठती बदबू और गंदगी स्थानीय बाजारों तक फैली रहती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता रहता है. यहां की स्थितियां यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए परेशानी का कारण हैं.

5. पोर्ट हारकोर्ट 

नाइजीरिया का पोर्ट हारकोर्ट तेल उद्योग से जुड़ा एक बड़ा केंद्र है, लेकिन यही उद्योग लगातार प्रदूषण फैलाकर शहर को संकट में डाल रहा है. काला धुआं, हवा में घुला तेलीय पदार्थ और टूटी सीवेज प्रणाली यहां की सबसे बड़ी समस्याएं हैं. ठोस कचरे का गलत निस्तारण और हर वक्त हवा में मौजूद धुंध शहर में सामान्य जीवन को कठिन बना देते हैं.

Hyderabad House History: 170 करोड़ की हवेली में होगा पुतिन का स्वागत, भारत की डिप्लोमैसी की धड़कन; हैदराबाद हाउस का 100 साल का सफ़र

Tags: baku pollution issuesmost polluted citiesWorld Dirtiest Citiesworld dirtiest cities list
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
World Dirtiest Cities: तेल, धुआं और गंदगी…ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर! लिस्ट में टॉप पर है इस देश की राजधानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

World Dirtiest Cities: तेल, धुआं और गंदगी…ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर! लिस्ट में टॉप पर है इस देश की राजधानी
World Dirtiest Cities: तेल, धुआं और गंदगी…ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर! लिस्ट में टॉप पर है इस देश की राजधानी
World Dirtiest Cities: तेल, धुआं और गंदगी…ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर! लिस्ट में टॉप पर है इस देश की राजधानी
World Dirtiest Cities: तेल, धुआं और गंदगी…ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर! लिस्ट में टॉप पर है इस देश की राजधानी