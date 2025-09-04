भारत में पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? जानें इस तरह के सवालों के जवाब

Teachers day quiz: भारत में टीचर्स डे ( Teachers day ) सालों से मनाया जा रहा है। इस दिन टीचर्स और छात्रों में एक अलग ही प्रेम देखने को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में शिक्षक दिवस देश के उन शिक्षकों को समर्पित है, जो बच्चों को शिक्षा देकर देश का भविष्य गढ़ते हैं। डॉ. राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को मनाई जाती है, इनकी जयंती को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो एक राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक महान शिक्षक, विद्वान और प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। उनकी इच्छा थी कि उनके जन्मदिन पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। वहीँ इस साल भी 5 सितंबर यानी कल टीचर्स डे को कल मनाया जाएगा।

1: भारत में पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था?

a) 1947

b) 1956

c) 1962

d) 1994

उत्तर- 1962

2: किस पुरस्कार को अक्सर शिक्षण का ‘नोबेल पुरस्कार’ कहा जाता है?

a) यिदान पुरस्कार

b) वैश्विक शिक्षण पुरस्कार

c) शिक्षा पुरस्कार विजेता

d) शिक्षक नवाचार पदक

उत्तर – वैश्विक शिक्षण पुरस्कार

3: संयुक्त राष्ट्र विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाता है?

a) 5 अक्टूबर

b) 12 अक्टूबर

c) 5 दिसंबर

d) 5 अगस्त

उत्तर – 5 अक्टूबर

4 : ईसाई परंपरा के अनुसार ‘शिक्षा का संरक्षक संत’ किसे माना जाता है?

a) सेंट इग्नाटियस

b) सेंट जॉन द बैपटिस्ट डे ला सैले

c) सेंट थॉमस

d) सेंट पॉल

उत्तर – सेंट जॉन बैपटिस्ट डी ला सैले

5: 2007 की बॉलीवुड फिल्म तारे ज़मीन पर में आमिर खान द्वारा निभाए गए किरदार का नाम क्या है, जो एक युवा डिस्लेक्सिक छात्र को उसकी क्षमता तक पहुंचने के लिए सिखाता है?

A) राम शंकर निकुंभ

B) राम मोहन

C) राम शंकर नितिन

D) राम सिंह

उत्तर – राम शंकर निकुंभ

6: किसने एक बार कहा था, “औसत दर्जे का शिक्षक बताता है। अच्छा शिक्षक समझाता है। श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शन करता है। महान शिक्षक प्रेरित करता है”?

a) अल्बर्ट आइंस्टीन

b) हेलेन केलर

c) नेल्सन मंडेला

d) विलियम आर्थर वार्ड

उत्तर – विलियम आर्थर वार्ड

7: भारत में शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

A) 14 नवंबर

B) 5 अक्टूबर

C) 5 सितंबर

D) 5 अक्टूबर

उत्तर – 5 सितंबर

