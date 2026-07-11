इस देश के मर्द अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं ये घिनौना काम! बस नहीं टूटनी चाहिए हड्डी; इस कानून की हर तरफ हो रही थू-थू

Talibani Punishment: अफ़गानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने एक बहुत सख़्त आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत कुकर्म (सोडोमी) के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है और पुरुषों को अपनी पत्नियों को पीटने की इजाज़त दी गई है, बशर्ते वो हड्डियाँ न तोड़ें या शरीर पर साफ़ दिखने वाले, गहरे ज़ख्म न छोड़ें. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम को “बहुत बुरा” बताया है और चेतावनी दी है कि इससे महिलाओं के लिए न्याय पाने का रास्ता और भी सीमित हो जाएगा. काबुल से मानवाधिकार कार्यकर्ता महबूबा सेराज ने CNN को इस बात जानकारी दी है कि, पुरुषों को महिलाओं पर पूरी तरह हुकूमत करने का अधिकार है. उनकी बात ही कानून है बस यही सच है.”

तालिबान शान से अपनाता है ये नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आदेश पिछले महीने जारी किया गया था, लेकिन हाल ही में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया. यह आदेश अफ़गान मानवाधिकार समूह ‘रवादारी’ को लीक हुआ था, जिसने इसे मूल पश्तो भाषा में प्रकाशित किया. इसके बाद ‘अफ़गानिस्तान एनालिस्ट्स नेटवर्क’ ने इस दस्तावेज़ का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया. इसमें बताई गई सज़ाएँ अफ़गानिस्तान में पहले से ही आम थीं, लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिका और उसके सहयोगियों के देश से हटने और तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार इन्हें इतने साफ़ तौर पर लिखित रूप में दर्ज किया गया है.

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शरिया के हिसाब से चलता है इस्लाम

तालिबान का कहना है कि उसके सभी फ़ैसले इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक हैं और उन्हें धार्मिक मान्यता प्राप्त है. ‘अफ़गानिस्तान एनालिस्ट्स नेटवर्क’ के अनुवाद के अनुसार, इस नियम-संहिता में कहा गया है, “अगर कोई पति अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी हड्डी टूट जाती है, या खुला ज़ख्म हो जाता है, या शरीर पर चोट के निशान (नील) पड़ जाते हैं, और पत्नी जज के पास शिकायत करती है, तो पति को दोषी माना जाएगा. जज को उसे 15 दिन की जेल की सज़ा सुनानी चाहिए.” जानवरों के साथ क्रूरता के लिए सज़ा ज़्यादा सख़्त है. आदेश में कहा गया है कि जो कोई भी कुत्तों या मुर्गों जैसे जानवरों को लड़ने के लिए मजबूर करता है, उसे पाँच महीने की जेल की सज़ा दी जानी चाहिए.