Home > जनरल नॉलेज > इस देश के मर्द अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं ये घिनौना काम! बस नहीं टूटनी चाहिए हड्डी; इस कानून की हर तरफ हो रही थू-थू

इस देश के मर्द अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं ये घिनौना काम! बस नहीं टूटनी चाहिए हड्डी; इस कानून की हर तरफ हो रही थू-थू

Talibani Punishment: अफ़गानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने एक बहुत सख़्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कुकर्म (सोडोमी) के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है और पुरुषों को अपनी पत्नियों को पीटने की इजाज़त दी गई है,

By: Heena Khan | Published: July 11, 2026 12:52:49 PM IST

taliban law
taliban law


Talibani Punishment: अफ़गानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने एक बहुत सख़्त आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत कुकर्म (सोडोमी) के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है और पुरुषों को अपनी पत्नियों को पीटने की इजाज़त दी गई है, बशर्ते वो हड्डियाँ न तोड़ें या शरीर पर साफ़ दिखने वाले, गहरे ज़ख्म न छोड़ें. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम को “बहुत बुरा” बताया है और चेतावनी दी है कि इससे महिलाओं के लिए न्याय पाने का रास्ता और भी सीमित हो जाएगा. काबुल से मानवाधिकार कार्यकर्ता महबूबा सेराज ने CNN को इस बात  जानकारी दी है कि, पुरुषों को महिलाओं पर पूरी तरह हुकूमत करने का अधिकार है. उनकी बात ही कानून है बस यही सच है.”

तालिबान शान से अपनाता है ये नियम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आदेश पिछले महीने जारी किया गया था, लेकिन हाल ही में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया. यह आदेश अफ़गान मानवाधिकार समूह ‘रवादारी’ को लीक हुआ था, जिसने इसे मूल पश्तो भाषा में प्रकाशित किया. इसके बाद ‘अफ़गानिस्तान एनालिस्ट्स नेटवर्क’ ने इस दस्तावेज़ का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया. इसमें बताई गई सज़ाएँ अफ़गानिस्तान में पहले से ही आम थीं, लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिका और उसके सहयोगियों के देश से हटने और तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार इन्हें इतने साफ़ तौर पर लिखित रूप में दर्ज किया गया है.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: Raghav Juyal Net Worth: राघव जुयाल कौन हैं? जिन्हें बताया जा रहा है शहनाज गिल का बॉयफ्रेंड, नेट वर्थ जान सबने पकड़ा माथा

शरिया के हिसाब से चलता है इस्लाम 

तालिबान का कहना है कि उसके सभी फ़ैसले इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक हैं और उन्हें धार्मिक मान्यता प्राप्त है. ‘अफ़गानिस्तान एनालिस्ट्स नेटवर्क’ के अनुवाद के अनुसार, इस नियम-संहिता में कहा गया है, “अगर कोई पति अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी हड्डी टूट जाती है, या खुला ज़ख्म हो जाता है, या शरीर पर चोट के निशान (नील) पड़ जाते हैं, और पत्नी जज के पास शिकायत करती है, तो पति को दोषी माना जाएगा. जज को उसे 15 दिन की जेल की सज़ा सुनानी चाहिए.” जानवरों के साथ क्रूरता के लिए सज़ा ज़्यादा सख़्त है. आदेश में कहा गया है कि जो कोई भी कुत्तों या मुर्गों जैसे जानवरों को लड़ने के लिए मजबूर करता है, उसे पाँच महीने की जेल की सज़ा दी जानी चाहिए.

Tags: GK Newsislamic rulessharia lawtaliban rules
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता...

July 10, 2026

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान

July 10, 2026

10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्में

July 10, 2026

फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?

July 10, 2026

डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे...

July 10, 2026

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026
इस देश के मर्द अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं ये घिनौना काम! बस नहीं टूटनी चाहिए हड्डी; इस कानून की हर तरफ हो रही थू-थू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस देश के मर्द अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं ये घिनौना काम! बस नहीं टूटनी चाहिए हड्डी; इस कानून की हर तरफ हो रही थू-थू
इस देश के मर्द अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं ये घिनौना काम! बस नहीं टूटनी चाहिए हड्डी; इस कानून की हर तरफ हो रही थू-थू
इस देश के मर्द अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं ये घिनौना काम! बस नहीं टूटनी चाहिए हड्डी; इस कानून की हर तरफ हो रही थू-थू
इस देश के मर्द अपनी औरतों के साथ कर सकते हैं ये घिनौना काम! बस नहीं टूटनी चाहिए हड्डी; इस कानून की हर तरफ हो रही थू-थू