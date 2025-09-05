Home > जनरल नॉलेज > ज्ञान को परखने वाली शानदार क्विज, अगर नहीं जानते तो आज ही जान लें इन सवालों के सही जवाब

ज्ञान को परखने वाली शानदार क्विज, अगर नहीं जानते तो आज ही जान लें इन सवालों के सही जवाब

Gk Interesting Questions : जनरल नॉलेज (Gk) सीखने की कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह छात्रों की सामान्य जागरूकता को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है। आज हम आपके लिए कुछ सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जिन्हें जान आपका ज्ञान और भी बढ़ जाएगा।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 5, 2025 14:22:16 IST

Gk Interesting Questions
Gk Interesting Questions

General knowledge Questions and Answers: अगर आप अपनी जनरल नॉलेज (General knowledge) को मजबूत बनाना चाहते हैं या फिर अपकों हर चीज जानने की काफी इच्छा रहती है, तो आज यहां आपकों ऐसे 8 सवाल और अहम GK सवाल मिलेंगे। जो आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। यह आपके दिमाग को और भी तेज कर देंगे। आप इसे पढ़कर यह भी जान सकते हैं, कि आपकों किन चीजों का ज्ञान है। या फिर आप इन्हें दोस्तों के साथ खेलकर भी मजे कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से छात्रों के दिमाग का भी विकास होगा। यह रोचक सामान्य ज्ञान प्रश्न आपके जीवन का एक मजबूत आधार बनेंगे। इनखबर एक बार फिर देश और राज्य से जुड़ी सामान्य ज्ञान की जानकारी लेकर हाजिर है।

1. भारत में कहां सबसे पहले सूर्योदय होता है?

A) असम
B) अरुणाचल प्रदेश
C) सिक्किम
D) मेघालय

उत्तर: B) अरुणाचल प्रदेश

2. किस राज्य में है भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ?

A. बिहार
B. कोलकाता  
C. दिल्ली 
D. चेन्नई 

उत्तर: B) कोलकाता  

3. भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थीं?

A. इंदिरा गांधी
B. प्रतिभा पाटिल  
C.  कुमारी शैलजा
D. सुमित्रा महाजन

उत्तर: B) प्रतिभा पाटिल

4. दुनिया का सबसे गहरा महासागर का नाम बताएं

A. आर्कटिक महासागर 
B. भारतीय महासागर
C. अटलांटिक महासागर
D. प्रशांत महासागर

उत्तर: D) प्रशांत महासागर 
 
5. ट्विटर की स्थापना कब हुई?

A. 2003
B. 2006
C. 2009
D. 2012 

उत्तर: B)  2006

6. दुनिया का सबसे छोटा बड़ा राज्य कौन सा है? 

A. वेटिकन सिटी 
B. गोवा
C. पेरू
D. चिली

उत्तर: A) वेटिकन सिटी  

7. जानवर का नाम बताएं जो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता? 

A. हाथी 
B. कछुआ 
C. बंदर 
D. जिराफ

उत्तर: D) जिराफ

8. भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है?

A. अरवरी नदी
B. उमंगोट नदी
C. सरस्वती नदी
D. तापी नदी

उत्तर: A) अरवरी नदी 

ज्ञान को परखने वाली शानदार क्विज, अगर नहीं जानते तो आज ही जान लें इन सवालों के सही जवाब

