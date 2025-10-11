शादी या सौदा? 15 दिन की पत्नी का चौंकाने वाला सच आया सामने

शादी को हमेशा दो आत्माओं का पवित्र बंधन माना गया है, जो जीवनभर साथ निभाने का वादा होता है. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देती हैं. यह रिश्ता एक तय अवधि के बाद अपने आप खत्म हो जाता है. कहा जाता है कि कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यता के तहत करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आर्थिक मजबूरी से अपनाते हैं.यह प्रथा समाज में बहस का विषय है ,कुछ इसे आपसी सहमति वाला रिश्ता कहते हैं, तो कुछ इसे महिलाओं के शोषण का माध्यम मानते हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़ी 8 खास बातें, जो इसे विवादास्पद बनाती हैं.
169
शादी को हमेशा दो आत्माओं का पवित्र बंधन माना गया है, जो जीवनभर साथ निभाने का वादा होता है. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देती हैं. यह रिश्ता एक तय अवधि के बाद अपने आप खत्म हो जाता है. कहा जाता है कि कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यता के तहत करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आर्थिक मजबूरी से अपनाते हैं.यह प्रथा समाज में बहस का विषय है ,कुछ इसे आपसी सहमति वाला रिश्ता कहते हैं, तो कुछ इसे महिलाओं के शोषण का माध्यम मानते हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़ी 8 खास बातें, जो इसे विवादास्पद बनाती हैं.
शादी को हमेशा दो आत्माओं का पवित्र बंधन माना गया है, जो जीवनभर साथ निभाने का वादा होता है. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देती हैं. यह रिश्ता एक तय अवधि के बाद अपने आप खत्म हो जाता है. कहा जाता है कि कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यता के तहत करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आर्थिक मजबूरी से अपनाते हैं.यह प्रथा समाज में बहस का विषय है ,कुछ इसे आपसी सहमति वाला रिश्ता कहते हैं, तो कुछ इसे महिलाओं के शोषण का माध्यम मानते हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़ी 8 खास बातें, जो इसे विवादास्पद बनाती हैं.