Operation Blue Star Kya Tha: जब सिखों के सबसे पवित्र स्थान पर हुए थे बम के धमाके! क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार; जानें पूरी कहानी

Operation Blue Star Kya Tha: दिल्ली से एक डरा देने वाली खबर सामने आ रही है. उस समय पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया जब दिल्ली के मेयर के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली. दरअसल, गुरुवार को दिल्ली के मेयर के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल मिला, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा जांच और मामले की पड़ताल शुरू की.

ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला!

अधिकारियों के मुताबिक, धमकी भरा यह ईमेल डॉ. एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में मेयर ऑफिस की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आया. मैसेज में दिल्ली और हरियाणा के आस-पास के इलाकों में कई जगहों पर बम धमाके करने की चेतावनी दी गई थी, जिनमें मंदिर और रेलवे ट्रैक भी शामिल हैं बता दें कि ईमेल में दावा किया गया कि 5 और 6 जून को दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला और रेलवे रूटों पर IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से हमले किए जाएंगे. इसमें लोगों को उस दौरान यात्रा न करने की सलाह भी दी गई. मैसेज में 1984 के ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का ज़िक्र करते हुए कहा गया कि ये हमले “बदले” की कार्रवाई के तौर पर किए जाएंगे. अब सवाल उठता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? चलिए जान लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है?

क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार ?

‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’ भारतीय इतिहास और सशस्त्र बलों के इतिहास के सबसे मुश्किल सैन्य अभियानों में से एक था. इसका मकसद स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालना था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन ब्लूस्टार एक सैन्य अभियान था जिसे जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए हथियारों से लैस उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था. यह अभियान उग्रवादियों से स्वर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब) का नियंत्रण वापस पाने के लिए चलाया गया था.

गोल्डन टेंपल को वापस हासिल करना था मकसद

यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था, जिसका मकसद पंजाब के अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल ‘गोल्डन टेम्पल’ पर कब्ज़ा करने वाले उग्रवादी सिख अलगाववादियों के समूह को खदेड़ना था. इस समूह के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले थे, जो एक सिख कट्टरपंथी, सिख शिक्षण संस्थान ‘दमदमी टकसाल’ के पूर्व प्रमुख और उस समय उभर रहे अलगाववादी ‘खालिस्तान आंदोलन’ के एक अहम व्यक्ति थे. इस सैन्य अभियान की योजना इस तरह बनाई गई थी कि आम नागरिकों को कम से कम नुकसान हो और परिसर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया जा सके.

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ऐसे हुआ ऑपरेशन सफल

ऑपरेशन की शुरुआत 1 जून, 1984 को गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स के आस-पास भारतीय सेना की टुकड़ियों की तैनाती के साथ हुई. भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने सेना के आगे बढ़ने का कड़ा विरोध किया, जिससे ज़बरदस्त गोलीबारी हुई. वहीँ फिर 3-6 जून, 1984 को भारतीय सेना ने भारी तोपखाने, टैंकों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स पर अपना हमला तेज़ कर दिया. इस लड़ाई में सिखों की सर्वोच्च सत्ता के केंद्र, अकाल तख्त और गोल्डन टेंपल के अन्य हिस्सों को भारी नुकसान पहुँचा. यह ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर 6 जून, 1984 को समाप्त हुआ, जब भारतीय सेना ने गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स पर नियंत्रण कर लिया.

इन मंदिरों को मिली उड़ाने की धमकी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक धमकी में कई मशहूर मंदिरों के नाम लिए गए, जिनमें चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर, कालकाजी मंदिर, महरौली का योगमाया मंदिर, पंचकूला का भीम देवी मंदिर, और कुरुक्षेत्र का कार्तिकेय मंदिर व स्थानेश्वर महादेव मंदिर शामिल हैं. ईमेल भेजने वाले ने खुद को “खालिस्तान नेशनल आर्मी” से जुड़ा बताया. अधिकारियों ने बताया कि यह ईमेल 4 जून को सुबह करीब 9:40 बजे भेजा गया था.

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