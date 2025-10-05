इकलौता रेलवे स्टेशन जहां संडे को नहीं आती कोई ट्रेन, छाया रहता है सन्नाटा, चौकानें वाली है वजह
unnamed railway station: इस स्टेशन की एक और खासियत यह है कि इसका कोई आधिकारिक नाम नहीं है. हालाँकि, टिकटों पर अभी भी पुराना नाम, रायनगर, छपा हुआ है. यानी अगर आप इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो टिकट पर यही नाम दिखाई देगा.

By: Ashish Rai | Published: October 5, 2025 6:24:21 PM IST

Image Credit, freepik

Railway Station Closed On Sunday: भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. देशभर में हर दिन लाखों यात्री सैकड़ों ट्रेनों से सफर करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो अनोखा और अपने आप में अलग है? इस स्टेशन का कोई नाम नहीं है और यह रविवार को बंद रहता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है?

एक ऐसा स्टेशन है जो रविवार को बंद रहता है

यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के बर्धमान ज़िले के पास स्थित है. बर्धमान से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित होने के कारण, यहाँ रोज़ाना यात्री ट्रेनें नहीं चलतीं. यहाँ केवल बांकुड़ा-मैसग्राम पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है, लेकिन रविवार को यह ट्रेन भी नहीं आती, जिससे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान रहता है.

इसका कारण काफी दिलचस्प है. क्योंकि यहां के स्टेशन मास्टर को संडे के दिन ट्रेन के लिए टिकट खरीदने के लिए बर्धमान शहर जाना पड़ता है. इसलिए, उस दिन टिकट काउंटर और स्टेशन की सभी सेवाएँ बंद रहती हैं. यही कारण है कि इस स्टेशन पर रविवार को छुट्टी होती है.

यह स्टेशन इस वजह से भी खास है

इस स्टेशन की एक और खासियत यह है कि इसका कोई आधिकारिक नाम नहीं है. हालाँकि, टिकटों पर अभी भी पुराना नाम, रायनगर, छपा हुआ है. यानी अगर आप इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो टिकट पर यही नाम दिखाई देगा. नाम न होने के बावजूद, यह स्टेशन स्थानीय यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बांकुड़ा और मसग्राम के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक छोटा लेकिन ज़रूरी पड़ाव है.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे छोटे स्टेशन अक्सर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्थानीय निवासियों को रेल सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाते थे. हालाँकि आधुनिक नेटवर्क और डिजिटल टिकटिंग ने इनका महत्व कम कर दिया है, फिर भी यह स्टेशन आज भी पुराने दिनों की याद दिलाता है.

