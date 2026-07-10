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पुराने नोट बेचकर कमाई का मौका! जानिए किन 50 और 100 रुपये के नोटों की कलेक्टर्स में सबसे ज्यादा मांग

Old Indian Currency Notes: अगर आपके घर की अलमारी, पुराने बक्से या गुल्लक में 50 या 100 रुपये के पुराने नोट रखे हैं, तो उन्हें बेकार समझकर फेंकने या बच्चों को खेलने के लिए देने से पहले एक बार जरूर देख लें

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 10, 2026 6:05:34 PM IST

पुराने नोट बेचकर कमाई का मौका!
पुराने नोट बेचकर कमाई का मौका!


Old Indian Currency Notes: अगर आपके घर की अलमारी, पुराने बक्से या गुल्लक में 50 या 100 रुपये के पुराने नोट रखे हैं, तो उन्हें बेकार समझकर फेंकने या बच्चों को खेलने के लिए देने से पहले एक बार जरूर देख लें. कुछ पुराने भारतीय नोट आज कलेक्टर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं और उनकी अच्छी कीमत मिल सकती है. हालांकि, हर पुराना नोट लाखों रुपये में बिकेगा, ऐसा मान लेना गलत होगा. इसकी कीमत नोट की दुर्लभता, सीरियल नंबर, स्थिति (Condition) और बाजार में मांग पर निर्भर करती है.
 
सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि पुराने नोट लाखों रुपये में बिक रहे हैं. लेकिन हकीकत यह है कि केवल कुछ खास नोट ही कलेक्टर्स की पसंद बनते हैं. इनमें दुर्लभ सीरियल नंबर, प्रिंटिंग एरर या सीमित संख्या में उपलब्ध नोट शामिल होते हैं.

इन नोटों की सबसे ज्यादा रहती है मांग

अगर आपके पास 5, 10, 20, 50 या 100 रुपये का ऐसा नोट है, जिसके सीरियल नंबर में 786, 111111, 123456, 999999 या अन्य फैंसी नंबर हों, तो उसकी मांग ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा पुराने डिजाइन वाले साफ-सुथरे नोट और प्रिंटिंग एरर वाले नोट भी कलेक्टर्स की नजर में खास माने जाते हैं.

पुराने 50 रुपये के नोट की क्यों बढ़ी कीमत?

नए डिजाइन के नोट आने के बाद पुराने डिजाइन वाले 50 रुपये के नोट बाजार में कम दिखाई देते हैं. ऐसे में अगर आपके पास अच्छी स्थिति में पुराना 50 रुपये का नोट है और उसमें कोई खास सीरियल नंबर या प्रिंटिंग की गलती है, तो उसकी कीमत सामान्य नोट से कहीं अधिक हो सकती है.

प्रिंटिंग एरर वाले नोट भी हो सकते हैं कीमती

कलेक्टर्स ऐसे नोटों की भी तलाश करते हैं जिनमें छपाई के दौरान कोई तकनीकी गलती रह गई हो. जैसे-
  •  नोट का टेढ़ा या गलत प्रिंट होना.
  •  दोनों तरफ अलग-अलग सीरियल नंबर होना.
  •  कटिंग या प्रिंटिंग में असामान्यता होना.
  •  सीमित संख्या में जारी विशेष नोट.
हालांकि ऐसे नोटों की कीमत उनकी वास्तविक दुर्लभता और प्रमाणिकता के आधार पर ही तय होती है.

कहां बेच सकते हैं पुराने नोट?

आज कई ऑनलाइन कलेक्टर प्लेटफॉर्म और नीलामी वेबसाइटों पर पुराने नोटों की खरीद-बिक्री होती है. वहां नोट की स्पष्ट तस्वीरें और जानकारी देकर इच्छुक खरीदारों से संपर्क किया जा सकता है. कीमत तय करने से पहले बाजार की जानकारी लेना और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है. लेकिन आपको बता दें कि पुराने नोटों के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते रहते हैं. यदि कोई व्यक्ति नोट खरीदने के नाम पर पहले रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग चार्ज या एडवांस भुगतान मांगता है, तो सतर्क हो जाएं. किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक डिटेल, ओटीपी या निजी जानकारी शेयर न करें.

Tags: indian currencyOld Indian NotesRare Currency NotesVintage Banknotes
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