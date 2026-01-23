Office Working Hours: दिन में सिर्फ़ 4–6 घंटे काम? पराक्रम दिवस पर नेताजी का विज़न आज भी सिस्टम को दिखाता है आईना

Parakram Diwas 2026: जैसे ही भारत आज, 23 ​​जनवरी, 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती, पराक्रम दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, यह समय इससे ज़्यादा मार्मिक नहीं हो सकता. पिछले साल, 2025 के दूसरे छमाही में, देश ने इस बात पर एक ज़ोरदार बहस देखी कि क्या भारतीयों की युवा कामकाजी पीढ़ी को 70-90 घंटे का वर्क वीक शुरू करना चाहिए. यह विचार, जिसे 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत में इन्फोसिस के को-फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति ने सबसे प्रमुखता से उठाया था और बाद में L&T के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन (जिन्होंने रविवार को भी काम करने की वकालत की) और ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल जैसे लोगों ने भी इसका समर्थन किया, काम-जीवन संतुलन और शोषण के मुद्दे पर इसकी कड़ी आलोचना हुई और इस पर आत्ममंथन किया गया.

1924 में क्या बोले थे चंद्र बोस

फिर भी ठीक 100 साल पहले, 1924 में जब वो जेल से छूटे एक युवा क्रांतिकारी थे और ICS से इस्तीफा दे चुके थे, सुभाष चंद्र बोस ने अपने लेख ‘हमरा की चाई?’ में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिसका बंगाली से अनुवाद है “हम क्या चाहते हैं?” (सुभाष चंद्र बोस के संपूर्ण कार्यों, खंड 1, पृष्ठ 310 में प्रकाशित). किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए दिन में 4 घंटे से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि उन्हें न सिर्फ़ अपने शरीर में, बल्कि अपने विचारों, विचारधाराओं, कोशिशों, सुंदरता, प्यार और रचनाओं में भी ज़िंदा रहना है, अपनी ज़िंदगी के आखिर तक हर पल ज़िंदा रहना है. उन्हें अपनी आत्मा में ज़िंदा रहना है, और इसलिए उन्हें ‘अमृत’ की तलाश करनी है. क्योंकि वे ‘अमृत’ से पैदा हुए हैं, ‘अमृत’ के बेटे हैं और उनके अंदर उस ‘अमृत’ की अमर इच्छा उन्हें लगातार ‘येनाहं नामृत स्यां किं अहं तेन कुर्याम्!’ से प्रेरित कर रही है. हम चाहते हैं कि सभी को उस ‘अमृत’ का अधिकार मिले.”

100 साल पहले सुलझ गई थी ये गांठ

अक्सर लोग अपने working hours से ज्यादा काम करते हैं या उनके सीनियर द्वारा उनसे करवाया जाता है. इसे सीधा सीधा शोषण कहा जाता है. इसी के कारण आज की युवा पीढ़ी स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार होती हैं. लेकिन 90 घंटे के वर्कवीक से जुड़ी आज की चर्चा को देखते हुए, नेताजी के बयान लगभग भविष्यवाणी जैसे लगते हैं. क्या नेताजी ने, सौ साल पहले ही, उस विवाद को सुलझा दिया था जिस पर हम आज भी चर्चा करते हैं?

आधुनिक 90-घंटे की बहस

बहुत ज़्यादा काम के घंटों की बात 2024-2025 में फिर से ज़ोर-शोर से उठी. नारायण मूर्ति ने बार-बार युवा भारतीयों के लिए 70 घंटे के हफ़्ते की वकालत की, जापान और जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की रिकवरी का हवाला दिया, और तर्क दिया कि भारत की प्रोडक्टिविटी ग्लोबल लीडर्स से पीछे है. L&T के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन 2025 की शुरुआत में इससे भी आगे बढ़ गए, उन्होंने रविवार को मिलाकर 90 घंटे के हफ़्ते का सुझाव दिया, और विवादित टिप्पणी की, “आप अपनी पत्नी को कब तक घूर सकते हैं?” – इस टिप्पणी पर बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़का. ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने लंबे घंटों को “काम ही पूजा है” कहकर सही ठहराया, जबकि उनकी कंपनी में ज़्यादा दबाव वाले वर्क कल्चर के बारे में रिपोर्ट सामने आईं.

समर्थकों का तर्क है कि ये शेड्यूल भारत के लिए चीन और बाकी दुनिया के साथ प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी हैं. हालांकि, इन शेड्यूल के खिलाफ़ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, लेबर यूनियन के प्रतिनिधि और मज़दूर हैं. उनका कहना है कि ये शेड्यूल भारत के लेबर कानूनों को नज़रअंदाज़ करते हैं और बर्नआउट और परिवारों के टूटने की घटनाओं को बढ़ाते हैं, जबकि उत्पादन कम होता है. दुनिया भर में 4-दिन या 32-घंटे के वर्कवीक के प्रयोग लगातार ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और खुशी का संकेत दे रहे हैं.

बोस का 1924 का विज़न

औपनिवेशिक काल में लिखते समय, जब भारतीय मज़दूर दिन में 12 से 16 घंटे काम करते थे, बोस ने इस पारंपरिक धारणा को चुनौती दी कि ज़्यादा काम किसी देश की प्रगति की पहचान है और किसी व्यक्ति के मूल्य का पैमाना है.

जीवन जीने के लिए न्यूनतम श्रम

बोस का मानना ​​था कि एक न्यायपूर्ण समाज में, एक व्यक्ति 4-6 घंटे से ज़्यादा सार्थक काम नहीं कर सकता, उन्होंने ऑटोमेशन और दक्षता में टेक्नोलॉजी की प्रगति की कल्पना की थी, जो भविष्य में बहुत बाद में होने वाली थी.

संपूर्ण मानवीय चेतना

इंसान को न सिर्फ शरीर से, बल्कि विचार, प्रेम, रचनात्मकता, सुंदरता और आत्मा से भी जीवित रहना चाहिए. बोस ने चेतावनी दी कि ज़्यादा काम लोगों को मशीन बना देता है.

आध्यात्मिक अनिवार्यता: अमृत

वेदांत से प्रेरणा लेते हुए, बोस ने मानवता की पारलौकिक चेतना की सहज प्रवृत्ति पर ज़ोर दिया. ऐसा काम जो चिंतन या आत्म-साक्षात्कार के लिए समय न दे, वह अंततः अर्थहीन है.

सभी के लिए अमृत का अधिकार

बोस के लिए स्वराज का मतलब था हर भारतीय के लिए समय और ऊर्जा को आज़ाद करना – सिर्फ़ कुलीन वर्ग के लिए नहीं – ताकि वे शिक्षा, कला, विज्ञान और उच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकें.

