Home > जनरल नॉलेज > न अंग्रेज जीत पाए, न आक्रमणकारी तोड़ पाए… भारत के सबसे अभेद्य किले, जिनके सामने बेबस हो गईं दुश्मन सेनाएं

न अंग्रेज जीत पाए, न आक्रमणकारी तोड़ पाए… भारत के सबसे अभेद्य किले, जिनके सामने बेबस हो गईं दुश्मन सेनाएं

Unconquered Forts: भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां ऐसे कई किले भी मौजूद हैं, जो अपनी मजबूत बनावट और अद्भूत रणनीति के कारण सदियों तक दुश्मनों के सामने अडिग खड़े रहे.

By: Shristi S | Published: June 15, 2026 10:10:14 PM IST

भारत के सबसे अभेद्य किले
भारत के सबसे अभेद्य किले


India Unconquered Forts: भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां ऐसे कई किले भी मौजूद हैं, जो अपनी मजबूत बनावट और अद्भूत रणनीति के कारण सदियों तक दुश्मनों के सामने अडिग खड़े रहे. कई शक्तिशाली साम्राज्यों और विदेशी आक्रमणकारियों ने इन किलों को जीतने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

समुद्र के बीच किलों से लेकर ऊंची पहाड़ियों पर बसे दुर्गें तक, इनकी वास्तुकला और सुरक्षा व्यवस्था आज भी लोगों को हैरान कर देती है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में, जिन्हें इतिहास में अभेद्य यानी अजेय माना जाता है.

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मेहरानगढ़ किला

मेहरानगढ़ किला जोधपुर में एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है, जो आसपास की ज़मीन से लगभग 410 फीट ऊंचा है. इसकी जगह ही एक प्राकृतिक रक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि चट्टानी ढलानों के कारण दुश्मन सेनाओं के लिए चढ़ना और सीधा हमला करना बहुत मुश्किल था. किले में सात विशाल दरवाज़े भी थे जिन पर लोहे की नुकीली कीलें लगी हुई थीं. आज भी, मेहरानगढ़ किला राजपूत सैन्य वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है.

लोहागढ़ किला

भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किले को अक्सर ‘मिट्टी का किला’ कहा जाता है. हालांकि, इतिहासकार इसे भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक मानते हैं. पत्थर की पारंपरिक किलेबंदी वाले किलों के विपरीत, इसमें मिट्टी से बनी विशाल रक्षात्मक दीवारें थीं. गिरने के बजाय, ये दीवारें तोप के गोलों के असर को सोख लेती थीं; दुश्मन के गोले मिट्टी में गहरे धंस जाते थे और अपनी विनाशकारी ताकत खो देते थे.

कहा जाता है कि ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने भारी तोपखाने का इस्तेमाल करके किले पर कई हमले किए लेकिन इसे जीत नहीं पाए. किले के चारों ओर पानी से भरी एक गहरी खाई है, जो दुश्मन की पैदल सेना और घुड़सवार सेना के खिलाफ एक मजबूत रक्षात्मक बाधा का काम करती है.

कुंभलगढ़ किला

महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल रक्षात्मक दीवारों के लिए मशहूर है, जो लगभग 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं. इस दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी लगातार बनी दीवार माना जाता है; इससे लंबी सिर्फ़ चीन की महान दीवार (Great Wall of China) है. अरावली पर्वतमाला की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच बसा यह किला, पास आती दुश्मन सेनाओं की नज़र से छिपा रहता था.

मुरुद-जंजीरा किला

महाराष्ट्र के तट के पास अरब सागर में स्थित, मुरुद-जंजीरा को भारत का सबसे मजबूत समुद्री किला माना जाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शक्तिशाली शासकों ने भी इसे जीतने की कई कोशिशें कीं, लेकिन कहा जाता है कि वे सभी कोशिशें नाकाम रहीं. किले की दीवारों को खास तौर पर ढलान वाली बनावट के साथ डिज़ाइन किया गया था ताकि दुश्मन के तोप के गोले बिना कोई नुकसान पहुंचाए टकराकर वापस लौट जाएं. इसका छिपा हुआ मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे ‘शेर दरवाज़ा’ कहा जाता है, दुश्मनों के लिए दूर से देख पाना बहुत मुश्किल था. कहा जाता है कि इस किले में 500 से ज़्यादा तोपें थीं, जिनमें मशहूर ‘कलाला बंगड़ी’ तोप भी शामिल थी.

Tags: india
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