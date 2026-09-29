कब एक महिला बनती है National Crush Of India? Tanya Mishra ही नहीं इन हसीनाओं ने भी किया मर्दों को बेकाबू

Tanya Mishra | National Crush Meaning in Hindi: हर कुछ महीनों में, इंडियन सोशल मीडिया पर कोई न कोई नया इंसान मिल जाता है जिसकी सब तारीफ़ करते हैं, और इस हफ्ते वो कोई और नहीं बल्कि तान्या मिश्रा हैं. मुंबई की मॉडल और एक्ट्रेस, जिन्हें तान्या मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी ग्लैमरस तस्वीरों और फैन पोस्ट से टाइमलाइन पर छाई हुई हैं, जिससे उनके नाम के साथ एक जाना-पहचाना, प्यारा सा लेबल जुड़ गया है और वो है National Crush Of India ‘इंडिया की नई नेशनल क्रश’ वहीं आज हम जानेंगे कि ये National Crush Of India क्या है और तान्या से पहले इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल हो चुका है.

‘National Crush Of India’ का क्या मतलब है?

चलिए आज हम जानेंगे कि Indian National Crush का मतलब क्या होता है. क्योंकि ये टैग सिर्फ तान्या मिश्रा को ही नहीं मिला इससे पहले ये टैग Rashmika Mandanna से लेकर Triptii Dimri तक को भी मिल चुका है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि “नेशनल क्रश ऑफ इंडिया” शब्द इंडियन एंटरटेनमेंट और सोशल-मीडिया पर बातचीत में बार-बार इस्तेमाल होने वाला शब्द बन गया है. यह आम तौर पर तब इस्तेमाल होता है जब कोई एक्ट्रेस या पब्लिक पर्सनैलिटी किसी खास वजह से ऑनलाइन काफी अटेंशन पाती है.

इन Actress को मिल चुका National Crush Of India का टैग

प्रिया प्रकाश वारियर

फरवरी 2018 में, प्रिया प्रकाश वारियर ‘ओरु अदार लव’ की एक छोटी क्लिप के वायरल होने के बाद ऑनलाइन काफी मशहूर हो गईं. क्लिप में उन्हें एक यादगार आंखों का इशारा करते हुए दिखाया गया था, जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर “नेशनल क्रश” और “विंक गर्ल” के रूप में जाना जाने लगा.

रश्मिका मंदाना

अगस्त 2018 में, रश्मिका मंदाना को भी उनकी तेलुगु रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ‘गीता गोविंदम’ की लोकप्रियता के बाद “नेशनल क्रश” के रूप में जाना जाने लगा.

त्रिप्ति डिमरी

दिसंबर 2023 में, त्रिप्ति डिमरी एक और एक्ट्रेस बन गईं जिन्हें एनिमल की रिलीज़ और लोकप्रियता के बाद अक्सर ऑनलाइन “इंडिया का नेशनल क्रश” कहा जाने लगा.

तान्या मिश्रा

सितंबर 2026 में, तान्या मिश्रा को उनकी ग्लैमरस तस्वीरों के कारण फिर से ध्यान मिलने के बाद वही अनौपचारिक विवरण मिलना शुरू हो गया.

Tanya Mishra कौन है?

मॉडल और एक्ट्रेस तान्या मिश्रा अब इंडिया की नई नेशनल क्रश हैं. उनकी ग्लैमरस तस्वीरें और सोशल मीडिया पर बढ़ती मौजूदगी पूरे देश के दर्शकों को लुभा रही है. इस पॉपुलैरिटी ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया है, जिससे वे ऑनलाइन एंटरटेनमेंट डिस्कशन में एक जानी-मानी हस्ती बन गई हैं. 31 जनवरी, 1999 को गया, बिहार में जन्मीं मिश्रा ने मगध यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ़ कॉमर्स की डिग्री ली. एंटरटेनमेंट में उनका सफ़र मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट से शुरू हुआ. उन्होंने IAWA मिस इंडिया 2019 में चौथी रनर-अप हासिल की.

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