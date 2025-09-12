वंदे भारत-गतिमान एक्सप्रेस नहीं, बल्कि ये है भारत की सबसे तेज ट्रेन…रफ्तार जान नहीं होगा विश्वास

India Fastest Train: भारत में हाई-स्पीड ट्रेनों को लेकर सरकार और रेल मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है. इससे पहले तक तेज रफ्तार ट्रेनों में राजधानी और शताब्दी का नाम आता था. और इसके बाद ‘वंदे भारत’ का नाम भी आया लेकिन आज देश की सबसे तेज ट्रेन कोई पारंपरिक एक्सप्रेस नहीं, बल्कि दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर पर चलने वाली आधुनिक ‘नमो भारत’ है. यह 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलती है, जो इसे भारत की सबसे तेज ट्रेन बनाती है.

नमो भारत रूट पर एक नजर

वर्तमान में, पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर और उत्तर प्रदेश के मेरठ साउथ के बीच 30 नमो भारत ट्रेनें चल रही हैं. प्रत्येक ट्रेन में छह कोच हैं और प्रत्येक स्टेशन से 15 मिनट के अंतराल पर चलती है. मार्ग के कुछ हिस्सों पर, ट्रेनें कुछ सेकंड के लिए 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त करती हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) के अधिकारियों के अनुसार, पूरा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां को उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम से 82.15 किलोमीटर लंबे 16 स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगा.

दिल्ली-मेरठ यात्रा के लिए क्रांतिकारी बदलाव

एनसीआरटीसी ने कहा है कि एक बार पूरा कॉरिडोर पूरा हो जाने पर, नमो भारत ट्रेनें दिल्ली को ऐतिहासिक शहर मेरठ से जोड़ देंगी. मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकते हुए यात्रा में एक घंटे से भी कम समय लगेगा. इस सेवा से यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आने, कनेक्टिविटी में सुधार होने और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है.

एनसीआरटीसीएल के अधिकारियों ने कहा, “दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम तक 16 स्टेशनों वाला 82.15 किलोमीटर लंबा पूरा कॉरिडोर जल्द ही चालू होने की संभावना है.”

भारत में किस स्पीड में चल रही ट्रेनें

इससे पहले, 2016 में शुरू की गई गतिमान एक्सप्रेस, हजरत निज़ामुद्दीन और आगरा के बीच 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन थी. बाद में, वंदे भारत ट्रेनों ने भी इसी गति से यात्रा की.

हालांकि, 24 जून, 2024 को रेल मंत्रालय ने बिना कोई विशेष कारण बताए इसकी अधिकतम गति 160 किमी प्रति घंटे से घटाकर 130 किमी प्रति घंटे कर दी. वर्तमान में, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सभी ट्रेनें 130 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा के साथ चलती हैं.

अगले 75 सालों तक इस मामले में चीन-अमेरिका से आगे रहेगा भारत, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा