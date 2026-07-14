375 औरतों से निकाह, 3 कैटेगरी में बटी हुईं थीं बीवियां; इस नवाब ने अय्याशी में काट दी जिंदगी

Wajid Ali Shah: अक्सर ऐसा होता है कि एक शख्स दो महिलाओं से शादी कर लेता है. लेकिन आज के दौर में दो महिलाओं से भी शादी करना उसे भारी पड़ता है और वो अक्सर विवादों में घिरा रहता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 375 शादियां की थीं. जी हाँ, आपने सही सुना. हम बात कर रहे हैं अवध के आखिरी नवाब, वाजिद अली शाह की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये राजा कला, संगीत और कथक नृत्य के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए जाने जाते थे. इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वाजिद अली शाह ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 375 बेगमों से निकाह किया था. चलिए जान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया?

इस रस्म को निभाते हुए की थी शादी

आप ये बात सुनकर तो बड़े हैरान हुए होंगे कि आखिर एक राजा ने 375 बेगमों से शादी कैसे की? तो आपको बता दें कि, उसी तरह इन शादियों का तरीका भी अनोखा था इसे ‘मुताह’ कहा जाता था. ‘मुताह’ एक निश्चित समय के लिए की जाने वाली शादी थी, जिसमें दोनों पक्ष पहले ही रिश्ते की अवधि तय कर लेते थे. वाजिद अली शाह ने महल की नौकरानियों से लेकर आम महिलाओं तक, कई महिलाओं के साथ ऐसी शादियाँ की थीं. इसके अलावा, एक दिलचस्प बात यह भी है कि वाजिद अली शाह की सभी पत्नियों का दर्जा एक जैसा नहीं था. ‘मुताह’ व्यवस्था के तहत शादी करने वाली महिलाओं को शादी की अवधि खत्म होने पर अपने गहने और कपड़े भी वापस करने पड़ते थे.

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बेगमों के थे अलग-अलग दर्जे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हिसाब से पत्नियों की तीन अलग-अलग श्रेणियाँ थीं. पहली श्रेणी में वो महिलाएँ थीं जिनसे नवाब की संतानें हुईं; महल में उनका दर्जा ऊँचा था और वे ‘पर्दा’ (एकांतवास) का पालन करती थीं. दूसरी श्रेणी में वे महिलाएँ थीं जिनसे कोई संतान नहीं हुई; उन्हें बस ‘बेगम’ कहा जाता था. सबसे निचला दर्जा ‘खिलावती’ का था. ये महिलाएँ घर के नौकरों जैसा काम करती थीं, फिर भी शादी के बंधन से नवाब से जुड़ी रहती थीं. वाजिद अली शाह के बारे में एक और खास बात यह थी कि उन्हें साँवले रंग की पत्नियाँ पसंद थीं और वे अफ्रीकी अंगरक्षकों से घिरे रहना पसंद करते थे.

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