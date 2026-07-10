Home > जनरल नॉलेज > क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत? घर के एक कमरे से शुरू करें  फार्मिंग; जानिए लागत, उत्पादन और कमाई का पूरा गणित

क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत? घर के एक कमरे से शुरू करें  फार्मिंग; जानिए लागत, उत्पादन और कमाई का पूरा गणित

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 10, 2026 3:26:53 PM IST

क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत?
क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत?


Mushroom Farming Tips 2026: कम जगह, सीमित निवेश और तेजी से तैयार होने वाली फसल की वजह से मशरूम की खेती आज किसानों के साथ-साथ युवाओं के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. हालांकि सोशल मीडिया पर इसे ‘रातों-रात अमीर बनने वाला बिजनेस’ बताकर पेश किया जाता है, लेकिन इसकी असली तस्वीर थोड़ी अलग है. अगर सही जानकारी, प्रशिक्षण और बाजार की समझ हो तो यह खेती निश्चित रूप से अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है.
 
मशरूम की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं होती. घर का खाली कमरा, छोटा शेड या हॉल भी शुरुआत के लिए पर्याप्त हो सकता है. रैक सिस्टम की मदद से कम जगह में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, इसलिए इसे इनडोर फार्मिंग का बेहतरीन मॉडल माना जाता है.

गर्मी के मौसम में भी मिल सकती है अच्छी पैदावार

पारंपरिक खेती जहां मौसम पर काफी निर्भर रहती है, वहीं मशरूम की कुछ किस्में जैसे मिल्की (Milky) और ऑयस्टर (Oyster) अपेक्षाकृत गर्म मौसम में भी अच्छी पैदावार देती हैं. धान और गेहूं का भूसा इसका मुख्य माध्यम होता है, जो आसानी से उपलब्ध और कम खर्च वाला होता है.

कैसे होती है मशरूम की खेती?

मशरूम उत्पादन की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, लेकिन इसमें साफ-सफाई और तापमान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है.
  •  सबसे पहले भूसे को चूने मिले पानी में 12 से 14 घंटे तक भिगोया जाता है.
  •  इसके बाद हल्की नमी वाला भूसा मशरूम स्पॉन (बीज) के साथ प्लास्टिक बैग में भरा जाता है.
  •  बैग को करीब 20 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जहां माइसीलियम विकसित होता है.
  •  बाद में बैग में छोटे कट लगाकर नियमित पानी का छिड़काव किया जाता है और कुछ दिनों में ताजा मशरूम तैयार हो जाता है.

मशरूम की बिक्री कहां होती है?

आज मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है. स्थानीय सब्जी मंडियों, सुपरमार्केट, होटल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म तक इसकी अच्छी खपत है. प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के बीच भी इसकी मांग तेजी से बढ़ी है.

क्या सच में रातों-रात अमीर बना देती है मशरूम की खेती?

इस सवाल का जवाब है,नहीं, लेकिन अच्छी कमाई जरूर कराई जा सकती है.मशरूम की खेती में लागत अपेक्षाकृत कम और फसल जल्दी तैयार होती है, जिससे मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि सफलता तभी मिलती है जब किसान सही प्रशिक्षण ले, गुणवत्ता बनाए रखे और अपने उत्पाद की अच्छी मार्केटिंग कर सके. बिना तैयारी के सिर्फ सोशल मीडिया के दावों पर भरोसा करना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है.अगर सही योजना, तकनीक और बाजार की समझ के साथ शुरुआत की जाए तो मशरूम की खेती छोटे स्तर के निवेश को सफल कृषि व्यवसाय में बदल सकती है.

Tags: agri businessIndoor FarmingMushroom Cultivationmushroom farming
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावन के पवित्र महीने में भूलकर भी न खाएं ये...

July 10, 2026

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026

अजीनोमोटो खाने के नुकसान

July 9, 2026

श्रेयस अय्यर को छोड़िए… इन कप्तानों ने हारे सबसे ज्यादा...

July 9, 2026

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026
क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत? घर के एक कमरे से शुरू करें  फार्मिंग; जानिए लागत, उत्पादन और कमाई का पूरा गणित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत? घर के एक कमरे से शुरू करें  फार्मिंग; जानिए लागत, उत्पादन और कमाई का पूरा गणित
क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत? घर के एक कमरे से शुरू करें  फार्मिंग; जानिए लागत, उत्पादन और कमाई का पूरा गणित
क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत? घर के एक कमरे से शुरू करें  फार्मिंग; जानिए लागत, उत्पादन और कमाई का पूरा गणित
क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत? घर के एक कमरे से शुरू करें  फार्मिंग; जानिए लागत, उत्पादन और कमाई का पूरा गणित