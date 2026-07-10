क्या मशरूम की खेती से सच में बदल सकती है किस्मत? घर के एक कमरे से शुरू करें  फार्मिंग; जानिए लागत, उत्पादन और कमाई का पूरा गणित

Mushroom Farming Tips 2026: कम जगह, सीमित निवेश और तेजी से तैयार होने वाली फसल की वजह से मशरूम की खेती आज किसानों के साथ-साथ युवाओं के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. हालांकि सोशल मीडिया पर इसे ‘रातों-रात अमीर बनने वाला बिजनेस’ बताकर पेश किया जाता है, लेकिन इसकी असली तस्वीर थोड़ी अलग है. अगर सही जानकारी, प्रशिक्षण और बाजार की समझ हो तो यह खेती निश्चित रूप से अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है.

मशरूम की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए बड़े खेत की जरूरत नहीं होती. घर का खाली कमरा, छोटा शेड या हॉल भी शुरुआत के लिए पर्याप्त हो सकता है. रैक सिस्टम की मदद से कम जगह में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, इसलिए इसे इनडोर फार्मिंग का बेहतरीन मॉडल माना जाता है.

गर्मी के मौसम में भी मिल सकती है अच्छी पैदावार

पारंपरिक खेती जहां मौसम पर काफी निर्भर रहती है, वहीं मशरूम की कुछ किस्में जैसे मिल्की (Milky) और ऑयस्टर (Oyster) अपेक्षाकृत गर्म मौसम में भी अच्छी पैदावार देती हैं. धान और गेहूं का भूसा इसका मुख्य माध्यम होता है, जो आसानी से उपलब्ध और कम खर्च वाला होता है.

कैसे होती है मशरूम की खेती?

मशरूम उत्पादन की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, लेकिन इसमें साफ-सफाई और तापमान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है.

सबसे पहले भूसे को चूने मिले पानी में 12 से 14 घंटे तक भिगोया जाता है.

इसके बाद हल्की नमी वाला भूसा मशरूम स्पॉन (बीज) के साथ प्लास्टिक बैग में भरा जाता है.

बैग को करीब 20 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जहां माइसीलियम विकसित होता है.

बाद में बैग में छोटे कट लगाकर नियमित पानी का छिड़काव किया जाता है और कुछ दिनों में ताजा मशरूम तैयार हो जाता है.

मशरूम की बिक्री कहां होती है?

आज मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है. स्थानीय सब्जी मंडियों, सुपरमार्केट, होटल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म तक इसकी अच्छी खपत है. प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के बीच भी इसकी मांग तेजी से बढ़ी है.

क्या सच में रातों-रात अमीर बना देती है मशरूम की खेती?