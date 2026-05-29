पहले पूरी रात बादशाह के बिस्तर पर, फिर अगले दिन…मुगल हरम की औरतों के साथ पार की जाती थी सारी हदें!

Mughal Harem Women Secrets: मुगलों का हरम (Mughal Harem) रहस्यों से घिरा रहा है. दूर से देखने में जितना आलीशान नजर आता है, पास जाने में ये किसी दलदल से कम नहीं है. यहां एक बार कोई औरत फंस जाए, तो उसका बाहर निकलना लगभग मुश्किल हो जाता है. लोगों को यहां रानियां ठाठ-बाट के साथ रहती हुई नजर आती है, लेकिन इस हरम की सच्चाई बेहद कड़वी है. यहां रहने वाली औरतों का बाहरी दुनिया से कोई मेल-मिलाप नहीं होता था. हरम में उनकी अलग एक छोटी से दुनिया होती थी. इन महिलाओं की सबह सूरज डूबने के बाद होती थी, रात होते ही हरम में चहल-पहल बढ़ जाती थी. बताया जाता है कि यहां हजारों महिलाएं रहती थी. इन सभी औरतों का काम बादशाह सलामत की खिदमत करना होता था. जैसे ही बादशाह मुगल हरम में कदम रखते थे, सभी महिलाएं उनका स्वागत करने लगती थी. ये सब दूर से जितना अच्छा और आलीशान लग रहा है, यह उतना ही डरावना और दर्द से भरा होता था.

हरम का असली सच

हरम में कई बार औरतें रात भर सोने के लिए तरस जाती थीं. बादशाह किसी भी महिला को चुनकर उसके साथ रात बिता सकता था. बादशाह के बिस्तर पर औरते केवल एक खिलौने की तरह होती थी. मुगलों के हरम में अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो जाती थीं. हरम को मुगलों का मुगलों का अय्याशी की अड्डा माना जाता था. इस हरम में बादशाह केवल अपने मजे के लिए आते थे. यहां पर संगीत, नृत्य, कविताएं, कव्वालियां आदि होती थीं. औरतों को बादशाह की सभी बातें माननी होती थी.

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हरम की औंछी राजनीति

हरम में राजनीति काफी उच्च दरजे की होती थी. जो भी महारानी बादशाह की करीबी होती थी, उसका हुकुम पूरे हरम को मानना पड़ता था. इसी कारण रानियों और औरतों में बहस और होड़ लगी रहती थी. जिसके कारण चालबाजियां और राजनीति हरम में चलती रहती थीं. ताकी वह बादशाह के करीब आ सकें और पूरे हरम पर राज़ कर सकें. जो भी औरत रात बादशाह के साथ गुजारती थी, उसे अगले दिन हरम की औरतों के साथ एक अलग खेल खेलना होता था. महिलाओं को हरम के हर नियम का पालन करना होता था. रानियां अक्सर बादशाह के साथ रात गुजारने वाली औरत का जीना हराम कर देती थीं. यहां तक की उसे मौत के घाट उतारने तक की कोशिश की जाती थी. उस पर अत्याचार किए जाते थे. उस महिला को हरम से निकालने की कोशिश की जाती थी. ताकी वह फिर से बादशाह के करीब न आ सकें.

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