रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर

Mughal Badshah Life: मुगलों की जिंदगी में अय्याशी के अलावा कुछ नहीं होता था। ​ ऐसे कुछ ही मुगल थे जो सयासत को चलाने में पूरा जोर लगाते थे। ​ लेकिन अधिकतर मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्हे अय्याशी से फुर्सत नहीं होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुगल बादशाहों ने भारत पर करीब 300 साल तक राज ​किया था। ​वहीँ, मुगल शासकों ने अपनी अय्याशी के लिए खूबसूरत हरम बनाएं थे। ​जिनमे सैकड़ों से रानियां और हसीनाएं रहती थीं। ​ मुगलों के आगे पीछे हर तरफ बस रानियां ही हुआ करती थीं। ​ उन्हें अय्याशी की ऐसी आदत चुकी होती है कि उनका एक शादी से मन नहीं लगता था। ​ उनकी कम से कम 4-5 पतिनयाँ होती थीं। ​

सैकड़ों महिलाओं से घिरी रहती थीं रानियां

वहीं आज हम आपको बताएंगे कि मुग़ल बादशाह हरम में क्या-क्या करते थे। ​आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुगलों के रात-दिन अय्याशी में हो बीत जाते थे। ​मुगल काल में इन हरमों को व्यभिचार का अड्डा माना जाता था। ​​हरम में रानियों से लेकर दासियां समेत कई हजार महिलाएं रहती थीं।​ ​​हरम में रहने वाली ये रानियां और दासियां मुगलों के कारण रात में सोने के लिए भी तरसती थी।​ अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। ​आखिर रानियों को रात में सोने क्यों नहीं दिया जाता था। ​

क्या-क्या काम करवाता था बादशाह

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रानियां रातभर हरम में सोती नहीं थीं, ​​इसकी वजह हरम में बादशाह का रात के समय पहुंचना हुआ करता था।​ ​​बादशाह के पहुंचते ही हरम में रात भर नाच गाना चलता था।​ ​​वहीं बादशाह अपनी मनपसंद महिला के साथ वक्त भी बिताते थे। ​​​इस दौरान हरम में महिलाएं बादशाह के लिए शराब परोसती थीं। ​इतना ही नहीं बल्कि उन्हें निलाहने का काम भी रानियां ही करती थीं। ​

