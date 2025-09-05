Home > जनरल नॉलेज > रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर

रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर

Mughal Life: मुगलों की जिंदगी में अय्याशी के अलावा कुछ नहीं होता था। ​ ऐसे कुछ ही मुगल थे जो सयासत को चलाने में पूरा जोर लगाते थे। ​ लेकिन अधिकतर मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्हे अय्याशी से फुर्सत नहीं होती थी।

Published By: Heena Khan
Published: September 5, 2025 09:46:00 IST

mughal harem story
mughal harem story

Mughal Badshah Life: मुगलों की जिंदगी में अय्याशी के अलावा कुछ नहीं होता था। ​ ऐसे कुछ ही मुगल थे जो सयासत को चलाने में पूरा जोर लगाते थे। ​ लेकिन अधिकतर मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्हे अय्याशी से फुर्सत नहीं होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुगल बादशाहों ने भारत पर करीब 300 साल तक राज ​किया था। ​वहीँ, मुगल शासकों ने अपनी अय्याशी के लिए खूबसूरत हरम बनाएं थे। ​जिनमे सैकड़ों से रानियां और हसीनाएं रहती थीं। ​ मुगलों के आगे पीछे हर तरफ बस रानियां ही हुआ करती थीं। ​ उन्हें अय्याशी की ऐसी आदत  चुकी होती है कि उनका एक शादी से मन नहीं लगता था। ​ उनकी कम से कम 4-5 पतिनयाँ होती थीं। ​

सैकड़ों महिलाओं से घिरी रहती थीं रानियां 

वहीं आज हम आपको बताएंगे कि मुग़ल बादशाह हरम में क्या-क्या करते थे। ​आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुगलों के रात-दिन अय्याशी में हो बीत जाते थे। ​मुगल काल में इन हरमों को व्यभिचार का अड्डा माना जाता था। ​​हरम में रानियों से लेकर दासियां समेत कई हजार महिलाएं रहती थीं।​ ​​हरम में रहने वाली ये रानियां और दासियां मुगलों के कारण रात में सोने के लिए भी तरसती थी।​ अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। ​आखिर रानियों को रात में सोने क्यों नहीं दिया जाता था। ​ 

कपड़े उतारकर बनाई वीडियो, बच्चों के सामने दूधवाले ने महिला के साथ की अश्लील हरकत; वीडियो वायरल की दी धमकी

क्या-क्या काम करवाता था बादशाह 

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रानियां रातभर हरम में सोती नहीं थीं, ​​इसकी वजह हरम में बादशाह का रात के समय पहुंचना हुआ करता था।​ ​​बादशाह के पहुंचते ही हरम में रात भर नाच गाना चलता था।​ ​​वहीं बादशाह अपनी मनपसंद महिला के साथ वक्त भी बिताते थे। ​​​इस दौरान हरम में महिलाएं बादशाह के लिए शराब परोसती थीं। ​इतना ही नहीं बल्कि उन्हें निलाहने का काम भी रानियां ही करती थीं। ​ 

बरसात में क्यों होता है Gurugram का विनाश? ड्रीम सिटी बन जाता है गंदा नाला

Tags: aurangzebMughal Empiremughal haremmughal harem story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर
रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर
रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर
रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?