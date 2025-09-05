रातभर रानियों को नहीं सोने देते थे मुगल बादशाह, हरम में शहजादियों के सूज जाते थे खूबसूरत पैर

Mughal Badshah Life: मुगलों की जिंदगी में अय्याशी के अलावा कुछ नहीं होता था। ऐसे कुछ ही मुगल थे जो सयासत को चलाने में पूरा जोर लगाते थे। लेकिन अधिकतर मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्हे अय्याशी से फुर्सत नहीं होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुगल बादशाहों ने भारत पर करीब 300 साल तक राज किया था। वहीँ, मुगल शासकों ने अपनी अय्याशी के लिए खूबसूरत हरम बनाएं थे। जिनमे सैकड़ों से रानियां और हसीनाएं रहती थीं। मुगलों के आगे पीछे हर तरफ बस रानियां ही हुआ करती थीं। उन्हें अय्याशी की ऐसी आदत चुकी होती है कि उनका एक शादी से मन नहीं लगता था। उनकी कम से कम 4-5 पतिनयाँ होती थीं।
सैकड़ों महिलाओं से घिरी रहती थीं रानियां
वहीं आज हम आपको बताएंगे कि मुग़ल बादशाह हरम में क्या-क्या करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुगलों के रात-दिन अय्याशी में हो बीत जाते थे। मुगल काल में इन हरमों को व्यभिचार का अड्डा माना जाता था। हरम में रानियों से लेकर दासियां समेत कई हजार महिलाएं रहती थीं। हरम में रहने वाली ये रानियां और दासियां मुगलों के कारण रात में सोने के लिए भी तरसती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। आखिर रानियों को रात में सोने क्यों नहीं दिया जाता था।
क्या-क्या काम करवाता था बादशाह
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रानियां रातभर हरम में सोती नहीं थीं, इसकी वजह हरम में बादशाह का रात के समय पहुंचना हुआ करता था। बादशाह के पहुंचते ही हरम में रात भर नाच गाना चलता था। वहीं बादशाह अपनी मनपसंद महिला के साथ वक्त भी बिताते थे। इस दौरान हरम में महिलाएं बादशाह के लिए शराब परोसती थीं। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें निलाहने का काम भी रानियां ही करती थीं।
