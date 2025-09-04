मांसाहारी नहीं शाकाहारी था ये मुगल बादशाह, पानी की जगह पीता था गंगाजल!

Mughal Emperor: मुगलों ने सैकड़ों वर्षों तक भारत पर शासन किया। वे कई चीज़ों के शौकीन थे, जिनमें उनका खान-पान भी शामिल था, जो बिल्कुल अलग था। इसीलिए, मुगल बादशाह अकबर भारतीय खान-पान से बहुत प्रभावित थे। सलमा हुसैन ने मुगल काल में खाए जाने वाले व्यंजनों पर कई किताबें लिखी हैं। उनके अनुसार, वे हफ़्ते में तीन दिन केवल शाकाहारी भोजन ही खाते थे। उनके खास किचन गार्डन में गुलाब जल की सिंचाई की जाती थी, ताकि सब्ज़ियों की खुशबू बनी रहे। अपने अंतिम वर्षों में, उन्होंने शराब छोड़ दी और दिन में केवल एक बार भोजन करने लगे। पानी के मामले में, वे केवल गंगाजल पीते थे, जिसे वे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक मानते थे।
मुगल शासक भोजन की सुरक्षा पर भी बहुत ध्यान देते थे। पहले उसे विश्वसनीय अधिकारियों द्वारा चखा जाता था, फिर उसे सील करके सेना की निगरानी में भोजन कक्ष में भेजा जाता था। यहाँ तक कि पानी को ठंडा करने के लिए हिमालय से बर्फ भी मँगवाई जाती थी।
एक अन्य मुगल बादशाह शाहजहाँ भी खाने के बहुत शौकीन थे। शाहजहाँ को मसालों का स्वाद बहुत पसंद था। वे कम मात्रा में शराब पीते थे। उनका खाना अक्सर यमुना के पानी में पकाया जाता था। उन्हें आम विशेष रूप से पसंद थे। उनके काल में मुगल रसोई में तरह-तरह के मसालेदार व्यंजन देखने को मिलते थे।
जहाँगीर शराब के शौकीन थे
तुजुके-जहाँगीरी के मुताबिक, मुगल सम्राट जहाँगीर का आहार उनकी शराब और अफीम की लत से प्रभावित था। वे शराब के बहुत शौकीन थे। इसके अलावा, उन्हें अफीम लेने की भी आदत थी। कई बार नशे की हालत में वे इतने कमज़ोर हो जाते थे कि उन्हें दरबार से बाहर निकालना पड़ता था। जहाँगीर के काल में शाही भोज और पेय पदार्थों का दरबारी संस्कृति में विशेष महत्व था।
बाबर और हुमायूँ को पसंद था ईरानी भोजन
फरगना और समरकंद से भारत आए बाबर को अपनी मातृभूमि के खाने की याद आती थी। भारत में उन्हें ताज़ी और समुद्री मछली पसंद थी। वहीं दूसरी ओर, हुमायूँ ने मुगल दरबार में ईरानी भोजन का स्वाद शामिल किया। उन्हें खिचड़ी विशेष रूप से पसंद थी। उनके काल से ही मुगल भोजन में फारसी शैली झलकने लगी।
औरंगज़ेब करते थे शाकाहारी भोजन
औरंगज़ेब बहुत धार्मिक स्वभाव का था। उसने अपना अधिकांश जीवन शाकाहारी भोजन पर बिताया। उसे कुबूली बिरयानी बहुत पसंद थी, जो छोले, खुबानी, तुलसी और बादाम से बनती थी। उसकी सादगी भरी खान-पान शैली ने मुगल परंपरा में एक विशिष्ट स्थान बनाया।