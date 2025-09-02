Evil Dictators: दुनिया के इन 5 तानाशाहों के कारनामे सुन आज भी थर-थर कांपती है दुनिया, जल्लाद मांगते हैं पनाह

Most Evil Dictators of The World: अगर हम आपसे पूछे की दुनिया के 5 खूंखार तानाशाह कौन-कौन हैं, जिनके कारनामों के बारे में लोग जानकर आज भी कांप उठते हैं। उन तानाशाहों में सबसे चर्चित नाम एडॉल्फ हिटलर (Adolf Hitler) है। जिसने यहूदियों को यातनाओं की अंतिम सीमाओं तक सजा दी थी। आज हम जिन 5 तानाशाहों की चर्चा करने जा रहे हैं, उनके जघन्य अपराधों के सामने दुनिया में घटित हो रही तमाम छोटी बड़ी घटनाएं छोटी पड़ जाएंगी। कोई सामने वाले को तोप से उड़ा देता था तो कोई कुत्तों का निवाला बना देता था।

किम जोंग उन (kim jong un)

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन (kim jong un) का आता है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन (North Korea President Kim Jong Un) को उनके खौफनाक कारनामों की वजह से सनकी कहा जाता है। किम जोंग उन पर आरोप है कि इन्होंने सैकड़ों लोगों को तोप से उड़ा देते है और फांसी पर चढ़ा देते हैं। इनके सुर्खियों में आने की वजह से उनका बेहद चर्चित कारनामा है। बताया जाता है कि इसने अपने ही रक्षा मंत्री को सिर्फ इसलिए तोप से उड़ा दिया, क्योंकि वो एक मीटिंग के दौरान सो गए थे। इसके अलावा, उन ने अपने फूफा को नंगाकर सौ भूखे कुत्तों के आगे इसलिए फेंक दिया था, क्योंकि वो इसकी कुर्सी के लिए खतरा बन गया था।

ईदी अमीन (Idi Amin)

खूंखार तानाशाहों की सूची में दूसरा नाम ईदी अमीन का आता है, जोकि यूगांडा के पूर्व आदमखोर तानाशाह के नाम से चर्चित है। ईदी अमीन पर आरोप हैं कि इसके 6 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईदी अमीन (Idi Amin) साल 1971 से 1979 तक युगांडा का सैन्य नेता एवं राष्ट्रपति था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बेहद ही क्रूर और वहशी था। युगांडा के लोग सबकुछ जानते थे, लेकिन किसी के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी।

कर्नल गद्दाफी (Colonel Gaddafi)

लिस्ट में तीसरा नाम कर्नल मुअम्मर गद्दाफी (Colonel Muammar Gaddafi) का आता है। इसने लीबिया पर कुल 42 साल तक राज किया और वे किसी अरब देश में सबसे अधिक समय तक राज करने वाले तानाशाह के रूप में जाने जाते रहे। लीबिया के इस पूर्व तानाशाह पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देने का आरोप है।

सद्दाम हुसैन (Saddam Hussein)

लिस्ट में चौथा नाम इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन (Saddam Hussein) का आता है। उसपर हजारों लोगों की जान लेने का आरोप है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सद्दाम हुसैन (Saddam Hussein) को सन 1982 में दुजैल शहर में अपने 148 विरोधियों की हत्या के जुर्म में इराक की एक अदालत ने नवंबर 2006 में मौत की सजा सुनाई थी।

एडॉल्फ हिटलर (Adolf Hitler)

लिस्ट में पांचवा नाम एडॉल्फ हिटलर (Adolf Hitler) का आता है। अगर हम और आप तानाशाहों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हिटलर का नाम आता है। जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर को 1930 के दशक में सत्ता मिली थी और वह मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रूरताओं के लिए जिम्मेदार था। हिटलर की विदेश नीतियों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) की शुरुआत हुई थी, जिसमें पांच से सात करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही उसने लगभग 1.1 करोड़ लोगों की नस्लीय आधार पर व्यवस्थित हत्या का आदेश दिया, जिनमें से 60 लाख लोग यहूदी थे। उसने दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद सोवियत रेड आर्मी की गिरफ्त में आने से बचने के लिए 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी।