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Most Dangerous Snake: दुनिया का सबसे जहरीला सांप! एक ही बार में दर्जनों इंसान खत्म, फिर भी क्यों नहीं डरते ऑस्ट्रेलियाई?

Most Dangerous Snake: आजकल के हर्पेटोलॉजिकल रिसर्च में इनलैंड ताइपन की बहुत अच्छी और डरावनी इमेज है क्योंकि लैब टेस्ट में लगातार इस सांप के ज़हर को सबसे खतरनाक साँपों में गिना जाता है. यह बात कि इनलैंड ताइपन इतना अकेला रहता है कि वो सभ्यता से बहुत दूर रहता है.

By: Heena Khan | Published: September 4, 2026 1:37:06 PM IST

Most Dangerous Snake
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Most Dangerous Snake: आजकल के हर्पेटोलॉजिकल रिसर्च में इनलैंड ताइपन की बहुत अच्छी और डरावनी इमेज है क्योंकि लैब टेस्ट में लगातार इस सांप के ज़हर को सबसे खतरनाक साँपों में गिना जाता है. यह बात कि इनलैंड ताइपन इतना अकेला रहता है कि वो सभ्यता से बहुत दूर रहता है और कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने इसे पहले कभी नहीं देखा है, हर्पेटोलॉजिकल सर्कल में इसे एक कहानी बना दिया है. शहरी और खेती वाले इलाकों में पाए जाने वाले साँपों के बिल्कुल उलट, इनलैंड ताइपन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाकों में अपना घर बनाता है.

कहां पाए जाते हैं ये सांप 

ऑस्ट्रेलियन म्यूज़ियम के मुताबिक, इनलैंड ताइपन काली मिट्टी के मैदानों और फटने वाली मिट्टी वाले इलाकों वाले दूर-दराज के इलाकों में रहता है, जहाँ यह रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी और मौसम में तेज़ी से होने वाले बदलावों से खुद को बचाने के लिए ज़मीन के नीचे पनाह ले सकता है. यह पहलू एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ऐसी सोच है कि इनलैंड ताइपन इस गलतफहमी को जन्म देता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत गुस्सैल और ज़हरीले सांप रहते हैं जो रेगुलर इंसानों के साथ मिलते-जुलते हैं. सच तो यह है कि इनलैंड ताइपन ज़्यादातर दूर-दराज की जगहों पर रहता है, जो पिछले दशक में इसकी साइंटिफिक स्टडी और इतिहास से भी जुड़ा है. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक, इनलैंड ताइपन की कमी के कारण इसके बारे में जानकारी बहुत कम थी.

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साइंस के लिए जरूरी है इसका जहर 

मुश्किल रेगिस्तानी हालात में मैमल्स का तेज़ी से शिकार करने के लिए ज़हर बना. इनलैंड ताइपन का ज़हर साइंस के लिए इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि यह इंसानों से बचाव को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि शिकार की काबिलियत को ध्यान में रखकर बना है. उदाहरण के लिए, इनलैंड ताइपन मैमल्स का शिकारी है, खासकर उन चूहों जैसी प्रजातियों का जो ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी इलाकों के सूखे मौसम में ज़िंदा रहने के लिए खुद को ढाल चुके हैं. साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ज़हर की बहुत ज़्यादा ज़हरीली ताकत शिकार को तुरंत रोककर उनके छिपने की जगहों में भागने से रोकती है.

शर्मीला होता ही ये सांप 

ऐसा इसलिए है क्योंकि बायोलॉजिकल काम की ऐसी खासियत ही इसके ज़हर को कई दूसरी साँपों की प्रजातियों के ज़हर से अलग तरह से काम करने लायक बनाती है. ज़हर पर ज़हर के असर की स्टडी करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि इकोलॉजिकल समझ के बिना ऐसी रैंकिंग अपने आप में गुमराह करने वाली हो सकती हैं. इनलैंड ताइपन ने इंसानों पर ज़बरदस्त जानलेवा हमले करने के लिए अपना ज़हर कभी डेवलप नहीं किया; बल्कि, इसका ज़हर ऑस्ट्रेलिया के अलग-थलग रहने की जगहों पर शिकारी बर्ताव के जवाब में डेवलप हुआ. यह इंटरनेट पर पॉपुलर हुई सनसनीखेज बातों से भी काफी अलग तरह से बर्ताव करता है. क्वींसलैंड म्यूज़ियम के मुताबिक, इनलैंड ताइपन असल में एक शर्मीला, शांत रहने वाला जीव है जो हमेशा हमले से भागने की कोशिश करेगा और आमतौर पर छोटी दरारों, बिलों और सुनसान जगहों में छिपा रहता है. इससे पता चलता है कि ज़हरीले होने के बावजूद ऐसे साँपों के काटने के मामले इतने कम क्यों रहे हैं.

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Tags: GK Newssnake
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