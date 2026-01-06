Home > जनरल नॉलेज > Explainer: क्या होता है Menodivorce? मेनोपॉज के बाद तलाक का तूफान, 40-60 की उम्र में टूट रहे हैं हजारों रिश्ते

Menodivorce : "ग्रे डिवोर्स" और "साइलेंट डिवोर्स" जैसे रिलेशनशिप टर्म्स आम होने के बाद, अब बड़े कपल्स के बीच "मेनोडिवोर्स" नाम का एक नया टर्म बढ़ रहा है. लेकिन मेनो-डिवोर्स क्या है और 50 और 60 की उम्र के कई कपल्स सालों की शादी के बाद अलग क्यों हो रहे हैं?

By: Preeti Rajput | Published: January 6, 2026 11:07:42 AM IST

Menodivorce Mean: मेनोडिवोर्स उन महिलाओं को कहते हैं जो पेरिमेनोपॉज़ या मेनोपॉज़ में होती हैं, जिनकी उम्र आमतौर पर 45 से 65 साल होती है, और जो बहुत सोचने-समझने के बाद अपनी लंबी शादी को खत्म करने का फैसला करती हैं. NOON द्वारा किए गए एक UK सर्वे से पता चला है कि इस उम्र की हर तीन में से एक महिला इस बारे में सोच रही है, और अक्सर इसके बाद वे ज़्यादा खुश और आज़ाद महसूस करती हैं. मिडलाइफ़ में होने वाले लगभग आधे तलाक महिलाओं द्वारा ही शुरू किए जाते हैं, जिसके पीछे हार्मोनल बदलाव, नए नज़रिए और आज़ादी की इच्छा होती है. मेनोपॉज़ तलाक का कारण नहीं बनता, लेकिन यह शादी की उन अंदरूनी समस्याओं को सामने ला सकता है जो सालों से चल रही थीं.

मेनोडिवोर्स के कारण क्या हैं?

आप एक ऐसी महिला हैं जिसने दशकों तक काम, बच्चों की परवरिश और घर संभालने के बीच संतुलन बनाया है. फिर मिडलाइफ़ आती है. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन कम होने लगते हैं, जिससे हॉट फ्लैशेज़, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, चिंता या डिप्रेशन हो सकता है. ये बदलाव एक महिला की इमोशनल एनर्जी को खत्म कर देते हैं, जिससे पहले जो मुद्दे बर्दाश्त करने लायक थे, वे शादी खत्म करने का कारण बन जाते हैं. जब बच्चे बड़े होकर घर छोड़ देते हैं, या करियर स्थिर हो जाता है, तो एक महिला खुद से पूछ सकती है: क्या यह रिश्ता अभी भी मेरे व्यक्तित्व से मेल खाता है? जब जवाब ‘नहीं’ होता है, तो मेनोडिवोर्स हो सकता है.

तलाक से कैसे निपटें?

  • ईमानदार बातचीत से शुरुआत करें: लक्षणों को धीरे से समझाएं – “मैं मुश्किल में हूं; चलो इस पर मिलकर काम करते हैं” – ताकि टीम वर्क को बढ़ावा मिले.
  • बाहरी मदद लें: थेरेपी, NOON जैसे मेनोपॉज़ सपोर्ट ग्रुप पर विचार करें, या हार्मोन की जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें.
  • नज़दीकी फिर से बनाएं: ज़िम्मेदारियों को बराबर बांटें, सिंपल डेट्स प्लान करें, या फिर से जुड़ने के लिए कॉमन इंटरेस्ट ढूंढें. 
  • खुद पर थोड़ा ध्यान दें: रेगुलर एक्सरसाइज़, बेहतर नींद की आदतें और माइंडफुलनेस तूफान को शांत कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा साफ फैसले ले सकेंगी.

तलाक के 5 प्रकार कौन से हैं?

  • बिना विवाद वाला तलाक: यह तब होता है जब दोनों पति-पत्नी सभी शर्तों पर सहमत होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी और कर्ज़ का बंटवारा, बच्चे की कस्टडी और गुज़ारा भत्ता शामिल है. यह आमतौर पर सबसे तेज़ और सबसे सस्ता ऑप्शन होता है.
  • विवाद वाला तलाक: इस तरह के तलाक में, पति-पत्नी एक या ज़्यादा बड़े मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाते हैं. असहमति को जज के सामने पेश किया जाता है, जो कोर्ट में सुनवाई के बाद अनसुलझे मामलों पर एक बाध्यकारी फैसला सुनाता है.
  • नो-फॉल्ट तलाक: ज़्यादातर जगहों पर उपलब्ध, इस तरह का तलाक सिर्फ़ यह कहकर दिया जा सकता है कि शादी “ठीक नहीं हो सकती” या “आपसी मतभेद” हैं, बिना किसी भी पति या पत्नी की तरफ से किसी गलत काम (गलती) को साबित किए.
  • गलती वाला तलाक: हालांकि अब यह कम आम है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी एक पति या पत्नी को यह साबित करके तलाक के लिए फाइल करने की अनुमति है कि दूसरा पति या पत्नी व्यभिचार, क्रूरता या छोड़ने जैसे खास कामों से शादी टूटने के लिए ज़िम्मेदार था.
  • सहयोगी तलाक: यह विवाद सुलझाने का एक वैकल्पिक तरीका है जहां दोनों पक्ष और उनके खास तौर पर प्रशिक्षित वकील कोर्ट से बाहर रहने पर सहमत होते हैं. प्रोफेशनल्स की एक टीम (जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट और मेंटल हेल्थ कोच शामिल हैं) कपल को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से समझौता करने में मदद करती है.  

Tags: grey divorceMenodivorcemidlife crisis divorcemidlife divorcewomen in menopause
