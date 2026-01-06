Explainer: क्या होता है Menodivorce? मेनोपॉज के बाद तलाक का तूफान, 40-60 की उम्र में टूट रहे हैं हजारों रिश्ते

Menodivorce Mean: मेनोडिवोर्स उन महिलाओं को कहते हैं जो पेरिमेनोपॉज़ या मेनोपॉज़ में होती हैं, जिनकी उम्र आमतौर पर 45 से 65 साल होती है, और जो बहुत सोचने-समझने के बाद अपनी लंबी शादी को खत्म करने का फैसला करती हैं. NOON द्वारा किए गए एक UK सर्वे से पता चला है कि इस उम्र की हर तीन में से एक महिला इस बारे में सोच रही है, और अक्सर इसके बाद वे ज़्यादा खुश और आज़ाद महसूस करती हैं. मिडलाइफ़ में होने वाले लगभग आधे तलाक महिलाओं द्वारा ही शुरू किए जाते हैं, जिसके पीछे हार्मोनल बदलाव, नए नज़रिए और आज़ादी की इच्छा होती है. मेनोपॉज़ तलाक का कारण नहीं बनता, लेकिन यह शादी की उन अंदरूनी समस्याओं को सामने ला सकता है जो सालों से चल रही थीं.

मेनोडिवोर्स के कारण क्या हैं?

आप एक ऐसी महिला हैं जिसने दशकों तक काम, बच्चों की परवरिश और घर संभालने के बीच संतुलन बनाया है. फिर मिडलाइफ़ आती है. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन कम होने लगते हैं, जिससे हॉट फ्लैशेज़, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, चिंता या डिप्रेशन हो सकता है. ये बदलाव एक महिला की इमोशनल एनर्जी को खत्म कर देते हैं, जिससे पहले जो मुद्दे बर्दाश्त करने लायक थे, वे शादी खत्म करने का कारण बन जाते हैं. जब बच्चे बड़े होकर घर छोड़ देते हैं, या करियर स्थिर हो जाता है, तो एक महिला खुद से पूछ सकती है: क्या यह रिश्ता अभी भी मेरे व्यक्तित्व से मेल खाता है? जब जवाब ‘नहीं’ होता है, तो मेनोडिवोर्स हो सकता है.

तलाक से कैसे निपटें?

ईमानदार बातचीत से शुरुआत करें: लक्षणों को धीरे से समझाएं – “मैं मुश्किल में हूं; चलो इस पर मिलकर काम करते हैं” – ताकि टीम वर्क को बढ़ावा मिले.

बाहरी मदद लें: थेरेपी, NOON जैसे मेनोपॉज़ सपोर्ट ग्रुप पर विचार करें, या हार्मोन की जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें.

नज़दीकी फिर से बनाएं: ज़िम्मेदारियों को बराबर बांटें, सिंपल डेट्स प्लान करें, या फिर से जुड़ने के लिए कॉमन इंटरेस्ट ढूंढें.

खुद पर थोड़ा ध्यान दें: रेगुलर एक्सरसाइज़, बेहतर नींद की आदतें और माइंडफुलनेस तूफान को शांत कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा साफ फैसले ले सकेंगी.

