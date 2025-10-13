8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!

World Longest Train: एक ट्रेन में आमतौर पर कई डिब्बे होते हैं. कुछ में 15-16 डिब्बे तो कुछ में 25 तक डिब्बे हो सकते हैं. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? अगर नहीं, तो आज हम आपको बताते हैं. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का खिताब ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर के नाम है. यह भी एक मालगाड़ी है.

ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर ट्रेन 7.3 किलोमीटर लंबी है और इसमें 682 डिब्बे हैं. इस ट्रेन की लंबाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 22 एफिल टावर समा सकते हैं. इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए एक या दो इंजन पर्याप्त नहीं होते, इसलिए इसे आठ इंजन खींचते हैं. पूरी ट्रेन में 5,648 पहिए हैं. यह गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है.ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर ट्रेन न केवल दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, बल्कि दुनिया की सबसे भारी ट्रेन भी है, जिसका वज़न 1,00,000 टन से ज़्यादा है.

नाम क्यों

ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर ट्रेन का इस्तेमाल लौह अयस्क के परिवहन के लिए किया जाता है. इसलिए इसे बीएचपी आयरन ओर ट्रेन नाम दिया गया है. यह मालगाड़ी कुल 99,734 टन लौह अयस्क ले जाती है. बीएचपी ने इस ट्रेन को 21 जून, 2001 को लॉन्च किया था. यंदी खदान से ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक चलने वाली यह ट्रेन 275 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है.

इंजन है ख़ास

ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर ट्रेन का नियंत्रण तंत्र अत्याधुनिक है. इसके आगे लगे इंजन में बैठा लोको पायलट बाकी सात इंजनों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है, हालाँकि ये इंजन ट्रेन की लंबाई में लगभग एक किलोमीटर के अंतराल पर लगे होते हैं.

