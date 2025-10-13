Home > जनरल नॉलेज > 8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!

8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!

Longest freight train: एक ट्रेन में आमतौर पर कई डिब्बे होते हैं. कुछ में 15-16 डिब्बे तो कुछ में 25 तक डिब्बे हो सकते हैं. हालांकि , क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है?

By: Ashish Rai | Published: October 13, 2025 7:15:53 PM IST

image credit, Canva AI
image credit, Canva AI

World Longest Train:  एक ट्रेन में आमतौर पर कई डिब्बे होते हैं. कुछ में 15-16 डिब्बे तो कुछ में 25 तक डिब्बे हो सकते हैं. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? अगर नहीं, तो आज हम आपको बताते हैं. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का खिताब ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर के नाम है. यह भी एक मालगाड़ी है.

ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर ट्रेन 7.3 किलोमीटर लंबी है और इसमें 682 डिब्बे हैं. इस ट्रेन की लंबाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 22 एफिल टावर समा सकते हैं. इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए एक या दो इंजन पर्याप्त नहीं होते, इसलिए इसे आठ इंजन खींचते हैं. पूरी ट्रेन में 5,648 पहिए हैं. यह गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है.ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर ट्रेन न केवल दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, बल्कि दुनिया की सबसे भारी ट्रेन भी है, जिसका वज़न 1,00,000 टन से ज़्यादा है.

GK: सोने से भी महंगी है इस जानवर की पॉटी! जिससे बनाई जाती है दुनिया की सबसे मंहगी Coffee; पूरा प्रोसेस जान आ जाएगी उल्टी

नाम क्यों

ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर ट्रेन का इस्तेमाल लौह अयस्क के परिवहन के लिए किया जाता है. इसलिए इसे  बीएचपी आयरन ओर ट्रेन नाम दिया गया है. यह मालगाड़ी कुल 99,734 टन लौह अयस्क ले जाती है. बीएचपी ने इस ट्रेन को 21 जून, 2001 को लॉन्च किया था. यंदी खदान से ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक चलने वाली यह ट्रेन 275 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है.

इंजन है ख़ास

ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी आयरन ओर ट्रेन का नियंत्रण तंत्र अत्याधुनिक है. इसके आगे लगे इंजन में बैठा लोको पायलट बाकी सात इंजनों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है, हालाँकि ये इंजन ट्रेन की लंबाई में लगभग एक किलोमीटर के अंतराल पर लगे होते हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान, हर साल उगलती है करोड़ों का सोना; सऊदी अरब नहीं इस देश के पास है सोने का भंडार

Tags: australian bhp iron ore trainaustralian bhp iron ore train lengthlongest freight trainrailway interesting factsworld longest train
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!
8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!
8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!
8 इंजन, 682 डिब्बे और.. दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे!