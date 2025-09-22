Longest Serving Leaders: दुनिया के वो राष्ट्राध्यक्ष जो लंबे समय से हैं सत्ता पर काबिज, भारत के इस नेता का भी नाम शामिल

Longest Serving Leaders: दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में सत्ता संभालने के लिए चुनाव होते हैं, जैसे भारत में हर पांच साल में होने वाले लोकसभा चुनाव, जहां जीतने वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री (PM) बनता है. हालांकि, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो दशकों से अपने देश की सत्ता पर काबिज हैं और एक तरह से आज भी राज कर रहे हैं.

ये नेता अपनी मजबूत छवि और ताकत के दम पर लंबे समय तक राज करते रहे हैं. आइए दुनिया के कुछ सबसे प्रमुख नेताओं के बारे में जानें जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता संभाली है.

हसनल बोलकिया (Hassanal Bolkiah)

लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम ब्रुनेई के सुल्तान और प्रधानमंत्री हसनल बोलकिया का आता है, जो 1967 से देश की सत्ता पर काबिज हैं. बता दें कि ब्रुनेई को साल 1984 में स्वतंत्रता मिली थी. उसी के बाद ही बोलकिया को प्रधानमंत्री बनाया गया. हालांकि उनके शासन की खास बात राजशाही है. आपको जानकर हैरानी होगी की उनकी सत्ता के 50 साल पूरे होने पर साल 2017 में गोल्डन जुबली भी मनाई गई थी.

थियोडोरो ओबियांग नगुएमा एमबीसोगो (Theodoro Obiang Nguema Mbosgo)

गिनी के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग नगुएमा एमबीसोगो का नाम भी उन नेताओं में शुमार है, जो लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे हैं. थियोडोरो ओबियांग 1982 से राष्ट्रपति पद पर काबिज हैं. 1979 में तख्तापलट के बाद थियोडोरो ओबियांग ने पद संभाला. इसके अलावा वो दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर-शाही राष्ट्रीय नेता हैं.

पॉल बिया (Paul Biya )

कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया (92) हाल के दिनों में दुनिया के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति हैं. वे 1982 से सत्ता में हैं. उनका कार्यकाल चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों से भी घिरा रहा है. पॉल बिया ने 2025 में अपने आठवें कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है और अपने लंबे समय से चले आ रहे शासन को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है.

अली खामेनेई (Ali Khamenei)

ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई 1989 से सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं. उनके बाद अयातुल्ला रूहोल्लाह ख़ामेनेई सत्ता में आए. इज़राइल के साथ खूनी संघर्ष के बाद, अली ख़ामेनेई गायब हो गए हैं. इसके बाद, ऐसी खबरें आईं कि उनकी सेहत खराब है. तब से, उनके बेटे मोज्तबा को उनका उत्तराधिकारी बनाने की मांग उठ रही है.

व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin)

भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस सूची में शामिल हैं. ऐतिहासिक रूप से, पुतिन 1999 से सत्ता में हैं. इस दौरान, उन्होंने कई बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद संभाले हैं. इसके बाद, 2020 में एक संवैधानिक संशोधन ने उनके कार्यकाल की सीमा बदल दी, जिससे उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की अनुमति मिल गई.

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)

इस बीच, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से सत्ता में हैं. पहले 2014 में, फिर 2019 में और फिर 2024 में. इसके साथ ही, वे लगातार तीन चुनाव जीतने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं.

