दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म…जहां चलते-चलते टूट जाएंगे पैर, लेकिन खत्म नहीं होगा, जानिए नाम

Longest Railway Platform: भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है. 1853 में इसकी स्थापना के बाद से, भारतीय रेलवे ने लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाया है. आज, इसके 7000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं.

इन स्टेशनों से हर दिन 13,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं. इतने बड़े नेटवर्क के साथ, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी भारत में है? अगर नहीं, तो इस आर्टिकल में हम भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे.

सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है?

भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में है और यह साउथ वेस्टर्न रेलवे ज़ोन के अंतर्गत आता है. यह श्री सिद्धारुधा स्वामी रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया में सबसे लंबा है.

प्लेटफ़ॉर्म कितना लंबा है?

हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर. भारतीय रेलवे में एक लूप लाइन की स्टैंडर्ड लंबाई 650 मीटर होती है और ट्रेनों की लंबाई भी 650 मीटर से कम रखी जाती है.

इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई आमतौर पर इसी के आसपास होती है, ताकि पूरी ट्रेन आसानी से प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो सके. लेकिन यह प्लेटफॉर्म उससे दोगुना लंबा है.

प्लेटफ़ॉर्म बनाने में कितना खर्च आया?

इस प्लेटफॉर्म को लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था. इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में किया था. पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 500 करोड़ रुपये थी.

यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है

दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले इस रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. तब से, भारत का यह स्टेशन दुनिया भर में मशहूर हो गया है। इससे पहले, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर था.

