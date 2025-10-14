GK: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता ‘अंतिम संस्कार’, आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह?

General Knowledge: सरकारी नौकरी (Govt Job) हो या प्राइवेट हर जगह लोगों की बीच टफ कॉम्पिटिशन रहता है. 1 पद के लिए 100 से अधिक कैंडिडेट खड़े होते हैं. एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान होने बेहद जरुरी है. यह भी जरुरी नहीं कि परीक्षा में हर बार किताबों से प्रश्न किए जाएं. कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं, लेकिन हमें उसका सही उत्तर नहीं पता होता. आज हम आपके लिए एक ऐसा ही प्रश्न खोज कर लाए हैं. जिसका सही उत्तर शायद आपको पता ही ना हो.

रात के समय क्यों नहीं होता अंतिम संस्कार?

गरुड़ पुराण (Garud Puran) के मुताबिक, हिंदू धर्म में कभी भी सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार (Last Rites) नहीं किया जाता है. खासतौर पर उस व्यक्ति का जो सनातन धर्म से जुड़े होते हैं. जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है. हिंदू धर्म में शव को पूरे विधि विधान के साथ जलाया जाता है. मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं और नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं. ऐसे में अगर रात को अंतिम संस्कार किया जाता है, तो व्यक्ति को नर्क जाना पड़ता है. इसी कारण सुर्याअस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है.

स्त्री क्यों नहीं देती मुखाग्रि?

मान्यताओं के अनुसार, जबतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, तब आत्मा आसपास ही भटकती रहती है. इसके अलावा रात के समय अंतिम संस्कार करने से अगले जन्म में व्यक्ति को अंग दोष हो सता है. गरुड़ पुराण के मुताबिक किसी स्त्री को मुखाग्नि नहीं दे सकते हैं. क्योंकि उन्हें इसका अधिकार नहीं होता है. मुखाग्नि उसका बेटा, भाई, भतीजा, पति या पिता ही दे सकता है. स्त्री पराया धन होती है, इसी कारण वह मुखाग्नि नहीं दे सकती है.

