पाताल में नहीं समाई सरस्वती नदी! धरती के भीतर आज भी कैद हैं कई नदियां; नीचे बसा रहस्मयी संसार

Underground river in the World: क्या आपने कभी सोचा है कि धरती की नीचे क्या छिपा हुआ है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, पृथ्वी के नीचे एक पूरी रहस्यों से भरी हुई दुनिया है. यहां कई नदियां दुनिया से छिप छिपाकर बहती हैं. जिन्हें कई लोग मिस्ट्री रिवर के नाम से भी जाना जाता है. ये नदियां सदियों से अंडरग्राउंड वॉटर सोर्सेज के रुप में बह रही हैं. इनकी खोज आज भी एक पहले और रहस्य बना हुआ है. वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटे हुए हैं. आइए जानते हैं धरती के नीचे बहर रही इन नदियों के बारे में.

पर्टो प्रिंसेसा नदी (फिलीपींस)

दक्षिणी-पश्चिमी फिलीपींस में स्थित पर्टो प्रिंसेसा नदी (Puerto Princesa River) दुनिया के सबसे फेमस अंडरग्राउंड रिवर है. यह करीब 8 किलोमीटर लंबी नदी है. यह विशाल अंडरग्राउंड केव सिस्टम के मदद से सीधे समुद्र में मिल जाती है. यह काफी खूबसूरत है, टूरिस्ट्स नावों के ज़रिए और केव सिस्टम की यात्रा कर सकते हैं.

सैंटा फे नदी (फ्लोरिडा)

उत्तरी फ्लोरिडा की सैंटा (Santa Fe River) फे नदी एक भूवैज्ञानिक घटना का उदाहरण पेश करती है. सैंटा नदी करीब 121 किलोमीटर लंबी है. यह नदी एक बड़े सिंकहोल (Sinkhole) के ज़रिए जमीन के नीचे से बहती है. यह नदी कुछ दूरी तक धरती के नीचे बहती है, फिर आपस ऊपर आ जाती है.

रियो कैमू नदी (पोर्टो रिको)

रियो कैमू नदी (Rio Camuy River) को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी धरती के भीतर बहने वाली नदी है. यह एक लाख पूराने चूना पत्थर की गुफा से होकर बहती है. इस नदी और गुफा प्रणाली को ‘कैमू रिवर केव्स नेशनल पार्क’ के तौर पर संरक्षित किया गया है.

लबौइच नदी (फ्रांस)

फ्रांस की लबौइच नदी (Labouiche River) यूरोप की सबसे लंबी अंडरग्राउंड नदी मानी जाती है. इसकी खोज 1906 में की गई थी. इसके एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे वह धरती के भीतर बसी रहस्यमयी दुनिया को देख सकते हैं.

सरस्वती नदी (भारत)

भारत में सरस्वती नदी (Saraswati River) का महत्व काफी महत्व है. यह केवल एक ही जगह नजर आती है. मान्यताओं के अनुसार, यह गंगा और यमुना के साथ प्रयागराज में लुप्त होकर बहती है. हालांकि रिसर्च कहती है कि सरस्वती नदी सदियों पहले जमीन पर बहती थी. इसके लुप्त होने के पीछे कई कारण है. मान्यताओं का कहना की यह नदी गणेश जी के श्राप के कारण धरती के नीचे बहती है. इसे ‘विलुप्त नदी’ या ‘अंडरग्राउंड रिवर’ भी कहा जाता है.

