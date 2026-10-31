Helicopter Crash Causes: चंद मिनटों का सफर, लेकिन जान का खतरा! हिमालय में बार-बार हेलीकॉप्टर क्रैश होने की क्या है असली वजह

Helicopter Crash Causes: केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, हेलीकॉप्टर की सवारी एक मुश्किल ट्रेक को मुश्किल से कुछ मिनटों के सफ़र में बदल सकती है. लेकिन हिमालय के तलहटी से मंदिर तक की छोटी फ़्लाइट कोई आम सफ़र नहीं है. एयरक्राफ़्ट को संकरी घाटियों, खड़ी पहाड़ी चोटियों और बदलते मौसम से गुज़रना पड़ता है, अक्सर पैंतरेबाज़ी करने या इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कम जगह होती है. 30 अक्टूबर को ये चिंताएँ फिर से सामने आईं, जब ट्रांस भारत एविएशन का एक हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से देहरादून जाते समय जोशीमठ के पास लापता हो गया. एयरक्राफ़्ट ने दोपहर करीब 1.12 बजे उड़ान भरी थी, जिसमें पायलट समेत छह लोग सवार थे. अधिकारियों ने बाद में कन्फ़र्म किया कि यह चमोली ज़िले के चायी गाँव के पास क्रैश हो गया था.

जब केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा प्लेन क्रेश हुआ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खतरे 2025 में साफ़ तौर पर सामने आए, जब चार धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर के कई हादसों ने पायलट के अनुभव, मौसम की मॉनिटरिंग, फ़्लाइट शेड्यूल और रेगुलेटरी निगरानी पर सवाल उठाए. सबसे गंभीर घटनाओं में से एक 15 जून को हुई, जब केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर, जिसमें छह यात्री और एक पायलट था, गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए.

आखिर क्यों हो रहे इतने हादसे ?

अक्टूबर 2026 में जारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की फाइनल रिपोर्ट में तेज़ी से नीचे आते बादलों, उसी रास्ते और ऊंचाई पर चलते रहने के फैसले, और केदारनाथ घाटी में पायलट के कम अनुभव को इसकी वजह बताया गया. तो, इन उड़ानों को इतना मुश्किल क्या बनाता है, बार-बार दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, और किस तरह के पायलटों को हिमालय से तीर्थयात्रियों को ले जाने का काम सौंपा जाता है?

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हिमालय में उड़ना इतना मुश्किल क्यों ?

हेलीकॉप्टर को अक्सर फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट से ज़्यादा वर्सेटाइल माना जाता है क्योंकि वो सीधे उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं, छोटे हेलीपैड से मंडरा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं. लेकिन ये काबिलियत उन्हें ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने की चुनौतियों से बचाती नहीं हैं. सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है ज़्यादा ऊंचाई पर हवा का पतला होना. जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा की डेंसिटी कम होती जाती है, जिससे रोटर ब्लेड से पैदा होने वाली लिफ्ट और इंजन से मिलने वाली पावर कम हो जाती है. इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर के पास कम ऊंचाई की तुलना में चढ़ने, मंडराने या वज़न उठाने के लिए कम परफॉर्मेंस मार्जिन होता है.