धमकी, मारपीट या झूठे मुकदमे… पत्रकारों की आवाज दबाने वालों पर कौन-सी धाराएं लग सकती हैं? क्या कहता है भारतीय कानून

Journalist Safety Laws in India: भ्रष्टाचार का खुलासा करना हो, सत्ता से सवाल पूछना हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ सच सामने लाना हो, पत्रकारिता का काम कई बार जोखिम भरा हो जाता है. खबरों की कवरेज के दौरान पत्रकारों को धमकियां देने, उनके साथ मारपीट करने, कैमरा या मोबाइल छीनने और झूठे मुकदमों में फंसाने जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून है?

संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी का देता है अधिकार

भारतीय संविधान में पत्रकारों के लिए कोई अलग मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है. इस अधिकार के दायरे में मीडिया भी आज़ादी से खबरें पब्लिश और ब्रॉडकास्ट कर सकता है.

हालांकि, यह आज़ादी पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है. संविधान का आर्टिकल 19(2) देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरैलिटी और बदनामी जैसे आधारों पर वाजिब रोक लगाने की इजाज़त देता है. इसका मतलब है कि पत्रकारिता की आज़ादी के साथ-साथ कानून के दायरे का पालन करना भी ज़रूरी है.

धमकी और हमले के लिए BNS के कौन से सेक्शन लागू होंगे?

अगर किसी पत्रकार को खबर रोकने या रिपोर्टिंग बंद करने की धमकी दी जाती है, तो इंडियन कोड ऑफ़ जस्टिस (BNS) के सेक्शन 351 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला बन सकता है. वहीं, रिपोर्टिंग के दौरान रास्ता रोकने पर सेक्शन 126 और किसी भी जगह पर ज़बरदस्ती रास्ता बंद रखने पर सेक्शन 127 लगाया जा सकता है.

मारपीट या चोट पहुंचाने के मामलों में सेक्शन 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), गंभीर चोट के लिए सेक्शन 117 और खतरनाक हथियार से हमला करने के लिए सेक्शन 118 के तहत कार्रवाई हो सकती है. अगर किसी पत्रकार से खबर दबाने के लिए जबरदस्ती पैसे मांगे जाते हैं, तो हालात के हिसाब से सेक्शन 308 (जबरन वसूली) भी लग सकती है.

कैमरा या मोबाइल छीनने पर क्या होगा?

कई बार कवरेज के दौरान पत्रकारों के कैमरे, मोबाइल या दूसरे इक्विपमेंट छीन लिए जाते हैं. ऐसे में घटना के नेचर के हिसाब से चोरी या छीनने से जुड़ी BNS की धाराएं लग सकती हैं. जानबूझकर इक्विपमेंट तोड़ने से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी सेक्शन 324 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है.

झूठे केस में फंसाने का क्या प्रोविजन है?

अगर किसी पत्रकार पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठा क्रिमिनल आरोप लगाया जाता है, तो BNS की धारा 248 के तहत कार्रवाई हो सकती है. वहीं, अगर रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए मानहानि के आरोप लगाए जाते हैं तो सेक्शन 356 का प्रोविज़न लागू हो सकता है. हालांकि, कोई शिकायत या केस झूठा है या नहीं, यह कोर्ट में फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर तय किया जाएगा.

प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया का क्या रोल है?

प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया (PCI) को प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत जर्नलिज़्म के स्टैंडर्ड्स और मीडिया की आज़ादी बनाए रखने के लिए बनाया गया था. यह ऑर्गनाइज़ेशन जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स और कोड ऑफ़ कंडक्ट से जुड़े मामलों को देखता है. इसके पास शिकायतों की जांच करने और संबंधित अखबार, न्यूज़ एजेंसी या जर्नलिस्ट को वॉर्निंग, रिप्रिमंड या सेंसर जारी करने का पावर है. हालांकि, प्रेस काउंसिल, पुलिस की तरह, किसी हमलावर को अरेस्ट नहीं कर सकती और न ही क्रिमिनल सज़ा दे सकती है.

क्या राज्यों में जर्नलिस्ट्स के लिए अलग-अलग कानून हैं?

देश में जर्नलिस्ट्स की सेफ्टी के लिए कोई यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस दिशा में खास प्रोविज़न किए हैं. महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मीडिया पर्सन्स एंड मीडिया इंस्टिट्यूशंस (प्रिवेंशन ऑफ़ वायलेंस एंड डैमेज ऑर लॉस टू प्रॉपर्टी) एक्ट, 2017 लागू है. इसके तहत पत्रकारों के खिलाफ ड्यूटी के दौरान हिंसा और उनके संस्थानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं के खिलाफ विशेष कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.