आखिर जंतर-मंतर पर ही क्यों होता है धरना-प्रदर्शन? महाराजा जय सिंह की वेधशाला से लोकतंत्र के मंच तक, जानिए जंतर-मंतर का अनसुनी  कहानी

Jantar Mantar Par Protest Kyon Hota Hai: दिल्ली का जंतर-मंतर सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर या पर्यटन स्थल नहीं है. बीते कई दशकों में यह जगह देश के सबसे बड़े आंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों का केंद्र बन चुकी है. जब भी किसी संगठन, कर्मचारी, छात्र, किसान या सामाजिक समूह को अपनी मांग सरकार तक पहुंचानी होती है, तो सबसे पहले जंतर-मंतर का नाम सामने आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर विरोध-प्रदर्शन के लिए यही जगह क्यों चुनी जाती है?

दरअसल, इसके पीछे सिर्फ संसद के करीब होना ही वजह नहीं है, बल्कि एक लंबा इतिहास भी जुड़ा हुआ है. बोट क्लब से लेकर जंतर-मंतर तक विरोध प्रदर्शनों का सफर कैसे पहुंचा और कब से यह जगह लोकतांत्रिक आवाज की पहचान बनी, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी.

वैज्ञानिक वेधशाला से लोकतंत्र की पहचान बनने तक का सफर

दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित जंतर-मंतर का निर्माण वर्ष 1724 में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था. इसे एक खगोलीय वेधशाला के रूप में तैयार किया गया था, जहां ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति और समय का सटीक अध्ययन किया जाता था.इतिहासकारों के मुताबिक उस दौर में खगोल विज्ञान से जुड़े मतभेदों को दूर करने और अधिक सटीक गणना के लिए इस वेधशाला का निर्माण कराया गया था. बाद में इसी तरह की वेधशालाएं जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी बनाई गईं. हालांकि समय के साथ जंतर-मंतर की पहचान बदलती गई. आज यह वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ-साथ लोकतांत्रिक विरोध का भी एक प्रमुख प्रतीक बन चुका है.

आखिर जंतर-मंतर पर ही क्यों होते हैं धरना-प्रदर्शन?

दिल्ली में जंतर-मंतर की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है. यह संसद भवन, कई मंत्रालयों और महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के काफी करीब स्थित है. ऐसे में यहां होने वाला कोई भी प्रदर्शन सीधे सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचता है.इसी वजह से वर्षों से विभिन्न संगठन, कर्मचारी संघ, छात्र, किसान और सामाजिक संस्थाएं अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन करते रहे हैं. धीरे-धीरे जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध का तयशुदा मंच बन गया.

जंतर-मंतर से पहले कहां होते थे प्रदर्शन?

बहुत कम लोग जानते हैं कि जंतर-मंतर से पहले दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन राजपथ के पास स्थित बोट क्लब में आयोजित किए जाते थे.साल 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में हुए विशाल किसान आंदोलन में हजारों किसान और उनके साथ आए मवेशी बोट क्लब पहुंचे थे. प्रदर्शन के बाद पूरे इलाके में अव्यवस्था और गंदगी फैल गई थी. इसके बाद सरकार ने वहां धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने का फैसला लिया.बोट क्लब पर प्रतिबंध लगने के बाद प्रदर्शनकारियों के लिए जंतर-मंतर को वैकल्पिक स्थान के रूप में चुना गया. तभी से यह जगह विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र बन गई.

आज भी लोकतांत्रिक आवाज की पहचान है जंतर-मंतर

पिछले तीन दशकों में जंतर-मंतर ने कई बड़े आंदोलनों को देखा है. कर्मचारियों की मांगों से लेकर छात्रों के प्रदर्शन, सामाजिक अभियानों और विभिन्न संगठनों के धरनों तक, यह जगह लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल का महत्वपूर्ण मंच रही है.हालांकि समय-समय पर सुरक्षा कारणों और न्यायालय के निर्देशों के चलते यहां प्रदर्शन को लेकर नियम भी बदले गए हैं, लेकिन आज भी जंतर-मंतर का नाम देश के प्रमुख प्रदर्शन स्थलों में लिया जाता है.

जंतर-मंतर कैसे जाएं?

दिल्ली आने वाले पर्यटक भी बड़ी संख्या में जंतर-मंतर देखने पहुंचते हैं. यहां पहुंचना काफी आसान है.

सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन: पटेल चौक और राजीव चौक

निकटतम रेलवे स्टेशन: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

निकटतम बस स्टैंड: संसद मार्ग और पालिका केंद्र

निकटतम एयरपोर्ट: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

मेट्रो से सफर करना यहां पहुंचने का सबसे सुविधाजनक विकल्प माना जाता है.

यहां जानें जंतर-मंतर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब

Q1. दिल्ली का जंतर-मंतर कब बनाया गया था?

उत्तर: जंतर-मंतर का निर्माण वर्ष 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था.

Q2. जंतर-मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन कब हुआ था?

उत्तर: उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार, 1993 में DUSU के तत्कालीन अध्यक्ष ने यहां प्रमुख विरोध प्रदर्शन किया था.

Q3. जंतर-मंतर से पहले दिल्ली में धरना-प्रदर्शन कहां होते थे?