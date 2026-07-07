1700000 का भत्ता, कौन थीं वो महिला? जिसे मिलता था मुगल रानियों से भी ज्यादा वजीफा

Mughal Empire: मुगल शाही परिवार में औरतें सिर्फ़ रस्मों तक ही सीमित नहीं थीं. कई शाही राजकुमारियों को रानियों से ज़्यादा सालाना भत्ते मिलते थे. यह उनके राजनीतिक असर, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारी और शाही दरबार में उनके ऊँचे रुतबे को दिखाता था. इनमें सबसे ज़्यादा कमाने वाली राजकुमारी जहाँआरा बेगम थीं. वह बादशाह शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थीं. जायदाद और व्यापार से उनकी सालाना कमाई उनके सरकारी भत्ते से कहीं ज़्यादा थी.

सबसे ज़्यादा कमाने वाली राजकुमारी

शाहजहाँ की सबसे पसंदीदा बेटी जहाँआरा बेगम को शुरू में ₹7 लाख सालाना भत्ता मिलता था. उनकी माँ मुमताज़ महल की मौत के बाद, उनका भत्ता बढ़ाकर ₹11 लाख कर दिया गया. बादशाह औरंगज़ेब ने फिर उनका सालाना भत्ता बढ़ाकर ₹17 लाख कर दिया.

इन सरकारी पेमेंट के अलावा, जहाँआरा को पानीपत और सूरत के बंदरगाहों से मिलने वाले टैक्स सहित कीमती जायदादों से भी कमाई होती थी. जब इन सबको जोड़ा गया, तो उनकी कुल सालाना कमाई ₹30 लाख से ज़्यादा हो गई. आज के दामों में हिसाब करें तो यह रकम अरबों रुपये के बराबर है.

ज़ेब-उन-निसा का सालाना भत्ता

औरंगज़ेब की बेटी, ज़ेब-उन-निसा बेगम, अपनी पढ़ाई और शायरी के लिए मशहूर थीं. उन्हें चार लाख रुपये सालाना भत्ता दिया जाता था, जिससे वह मुग़ल दरबार में सबसे ज़्यादा कमाने वाली औरतों में से एक बन गईं.

शाही भत्तों का रिवाज़ कैसे शुरू हुआ?

शाही औरतों को रेगुलर भत्ते देने का मुग़ल रिवाज़ बाबर के राज से शुरू हुआ. रिवाज़ के मुताबिक, पहला रिकॉर्डेड भत्ता इब्राहिम लोदी की माँ को दिया गया था. बादशाह अकबर के राज में इस सिस्टम में और सुधार किया गया. शाही हरम में रहने वाली लगभग 5,000 औरतों की महीने की सैलरी तय थी, जिसमें रानियों से लेकर दासियाँ तक सब शामिल थीं. उस समय, सबसे ऊँचे ओहदे वाली औरत को हर महीने ₹1,028 से ₹1,610 के बीच सैलरी मिलती थी.