Attar Vs Perfume: गर्मियों में इत्र या परफ्यूम क्या लगाना होता है बेस्ट, जानें दोनों में क्या है अंतर

Attar Vs Perfume: गर्मियां आते ही पसीने की वजह से शरीर से बदबू आने लगती है. इससे बचने के लिए लोग अक्सर परफ्यूम और इत्र का इस्तेमाल करते हैं. परफ्यूम का इस्तेमाल तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब भारत में इत्र भी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है. दोनों ही प्रोडक्ट शरीर में खुशबू फैलाने का काम करते हैं. लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों को कन्फ्यूज करता है: इत्र और परफ्यूम में क्या अंतर है, और गर्मियों के लिए कौन सा बेहतर है?

बहुत से लोग दोनों को एक ही चीज़ समझने की गलती करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनकी खुशबू, बनाने का तरीका और टिकाऊपन काफी अलग होते हैं. जहां इत्र नेचुरल तेलों और फूलों के एसेंस से बनते हैं, वहीं इत्र में अल्कोहल और अलग-अलग खुशबू वाले कंपाउंड का इस्तेमाल होता है. आइए इस आर्टिकल में दोनों के बीच का अंतर समझाते हैं और बताते हैं कि गर्मियों के लिए कौन सा सबसे अच्छा है.

इत्र क्या है और यह कैसे बनता है?

इत्र को एक नेचुरल परफ्यूम माना जाता है, जो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. जैसे फूल, जड़ी-बूटियां, मसाले और लकड़ी. इसे पारंपरिक स्टीम डिस्टिलेशन तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. फिर इसे चंदन या दूसरे नेचुरल तेलों के साथ मिलाया जाता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे यह सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक अच्छा और नेचुरल प्रोडक्ट बन जाता है.

इसमें आपको कई तरह की खुशबू मिलेंगी. सबसे पॉपुलर खुशबूओं में गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र, ऊद का इत्र, खस का इत्र और कस्तूरी का इत्र शामिल हैं. यह काफी गाढ़ा होता है, इसलिए थोड़ी सी मात्रा भी इसकी खुशबू को पूरे दिन बनाए रख सकती है. इसे लगाने का तरीका भी काफी अलग है. जहां परफ्यूम को स्प्रे करके लगाया जाता है, वहीं इत्र को शरीर के कुछ हिस्सों और कपड़ों पर रगड़कर लगाया जाता है.

इत्र और परफ्यूम में क्या फर्क है?

परफ्यूम खुशबूदार चीज़ों, एसेंशियल ऑयल, सॉल्वेंट, सिंथेटिक चीज़ों और अल्कोहल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. मॉडर्न परफ्यूम अलग-अलग स्ट्रेंथ में बनाए जाते हैं, जैसे कि ओ डी परफ्यूम, ओ डी टॉयलेट और कोलोन. परफ्यूम में नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ-साथ सिंथेटिक चीज़ें भी होती हैं, जिससे कई तरह की खुशबू आती है, जैसे फूलों वाली, लकड़ी जैसी और पानी वाली खुशबू. ज़्यादातर परफ्यूम स्प्रे बॉटल में आते हैं, जिससे उन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. परफ्यूम अपनी अलग-अलग खुशबू, वैरायटी और इस्तेमाल में आसानी की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर हैं.

इत्र बनाम परफ्यूम…कौन सा सबसे अच्छा है?

इत्र और परफ्यूम दोनों ही अच्छी खुशबू के लिए अच्छे ऑप्शन हैं. लेकिन आपकी पसंद आपकी लाइफस्टाइल और स्किन टाइप पर निर्भर करती है. अगर आपको नेचुरल, लंबे समय तक चलने वाली और अल्कोहल-फ्री खुशबू चाहिए, तो इत्र एक अच्छा ऑप्शन है. इसे पारंपरिक मौकों, मेडिटेशन और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

दूसरी ओर, अगर आपको रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कुछ चाहिए, तो परफ्यूम एक अच्छा ऑप्शन है. मॉडर्न परफ्यूम में कई तरह की खुशबू आती है, जिससे आप अपने मूड, मौसम और इवेंट के हिसाब से चुन सकते हैं. आप चाहें तो परफ्यूम और इत्र (खुशबू वाला परफ्यूम) दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, खास मौकों पर इत्र लगाएं और अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में परफ्यूम लगाएं.