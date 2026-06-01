IRCTC Vs RailOne: RailOne या IRCTC, टिकट बुकिंग के लिए कौन सा ऐप है ज्यादा बेहतर? जानें यहां

IRCTC Vs RailOne: टिकट बुकिंग के लिए अधिकतर लोग आधिकारिक ऐप IRCTC का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपको भारतीय रेलवे के नए RailOne ऐप के बारे में जानकारी है. इस ऐप का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है. इसे रेलवे के सुपर ऐप के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर दोनों ऐप्स भारतीय रेलवे के हैं, तो इनमें फर्क क्या है. आइए जानते हैं RailOne और IRCTC के बीच क्या अंतर है? ताकी आप समय रहते टिकट बुक कर पाएं.

RailOne ऐप क्या है?

RailOne ऐप भारतीय रेलवे का ऑल इन वन वाला सुपर ऐप है. इसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र भी बनाया गया है. यानी भारतीय रेलवे से जुड़ी सभी सुविधाएं इस ऐप पर मौजूद हैं. इसके जरिए आप टिकट बुक कर सकते हैं. साथ ही ट्रेन ट्रैक से लेकर खान ऑर्डर करना और शिकायत करना सभी इस ऐप के जरिए किया जा सकता है.

RailOne और IRCTC के बीच अंतर क्या है?

IRCTC ऐप अभी भी टिकट बुकिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तत्काल टिकट हो या फिर स्लिपर IRCTC पर लोगों का भरोसा सबसे अधिक है. लेकिन RailOne के जरिए केवल रिसर्व्ड टिकट के साथ अनरिडर्व्ड टिकट भी बुक कर सकते हैं. लोकल कोच की टिकट हो या प्लेटफॉर्म टिकट सभी इस ऐप के जरिए बुक की जा सकती है. बता दें कि, पहले UTS ऐप इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब इसे RailOne में शिफ्ट किया जा रहा है.

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RailOne ऐप के फायदें

RailOne ऐप सामान्य और जनरल टिकट बुकिंग में IRCTC से तेज माना जाता है.

तत्काल और पीक समय में IRCTC अभी भी ज्यादा भरोसेमंद है.

RailOne से जनरल टिकट जैसी कई सेवाएं घर बैठे मिल जाती हैं.

इससे स्टेशन पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत कम होती है.

ऐप में प्रोफाइल सेव करने की सुविधा है, जिससे बार-बार जानकारी नहीं भरनी पड़ती.

इसमें ट्रेन ट्रैकिंग, PNR स्टेटस, कोच पोजिशन और फूड ऑर्डर जैसी सुविधाएं भी हैं.

RailOne को भारतीय रेलवे ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म के रूप में बढ़ावा दे रहा है.

हालांकि इसमें कुछ बग और पेमेंट समस्याएं हैं, जबकि IRCTC रिजर्व और तत्काल टिकट के लिए अधिक विश्वसनीय माना जाता है.

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