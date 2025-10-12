IPS वाई पूरन की पत्नी को कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन से सरकारी फंड मिलेंगे? जानिए

IPS Puran Kumar Suicide: हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने घर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली. यह घटना सेक्टर 11 स्थित उनके आवास पर हुई. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले, 6 अक्टूबर को अपनी वसीयत तैयार की और 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा. उन्होंने यह नोट अपनी पत्नी, आईएएस अधिकारी अमनित पी. ​​कुमार को भेजा, जो उस समय विदेश में सरकारी दौरे पर थीं.

सुसाइड नोट और वसीयत के अनुसार, वाई. पूरन कुमार ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी सारी संपत्ति उनकी पत्नी अमनित पी. ​​कुमार को हस्तांतरित कर दी जाएगी. इसमें उनके नाम पर मौजूद विभिन्न अचल और चल संपत्तियों का विवरण शामिल था. आइए जानें कि वाई. पूरन की पत्नी को कितनी राशि मिलेगी और उन्हें कौन-कौन से सरकारी फंड मिलेंगे.

केंद्र सरकार क्या फंड देती है?

केंद्रीय स्तर पर, आईपीएस अधिकारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है. पारिवारिक पेंशन आमतौर पर अधिकारी के अंतिम वेतन का 30 से 50 प्रतिशत होती है. इसके अलावा, केंद्र सरकार सामान्य बीमा योजना के तहत जीवन बीमा कवरेज भी प्रदान करती है. यह योजना अधिकारी के परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है.

राज्य सरकारें क्या प्रदान करती हैं

राज्य सरकारें भी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं. मृतक अधिकारी के राज्य कैडर के आधार पर, राज्य पारिवारिक पेंशन, अतिरिक्त अनुग्रह राशि और पुलिस कल्याण कोष जैसी योजनाओं के माध्यम से पत्नी और बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. कई राज्य अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य को रोज़गार भी प्रदान करते हैं.

केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, परिवार को घर या सरकारी आवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति या शुल्क माफ़ी जैसे लाभ भी मिलते हैं. इन सभी उपायों का उद्देश्य अधिकारी की मृत्यु के बाद परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना है.

आईपीएस वाई. पूरन की संपत्ति

आईपीएस वाई. पूरन की वसीयत के अनुसार, उनकी संपत्ति में मुख्य रूप से शामिल हैं:

गुरुग्राम यूनिवर्सल बिज़नेस पार्क में कार्यालय स्थान

चंडीगढ़ के सेक्टर 11ए स्थित मकान संख्या 116 में 25% हिस्सेदारी

प्लॉट संख्या 1227, सेक्टर 83/अल्फा, ब्लॉक बी, आईटी सिटी, एसएएस नियाग्रा, मोहाली

उनके एचडीएफसी बैंक वेतन खाते में बचत और लिंक्ड डीमैट खाते में रखे शेयर

इस नोट में, उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी संपत्तियों और निवेशों की पूरी ज़िम्मेदारी उनकी पत्नी की होगी.

