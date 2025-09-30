पाकिस्तान से लेकर वियतनाम तक, जानें भारत से किन-किन देशों के बीच चलती है ट्रेन

International train from india: अक्सर जब हम किसी दूसरे देश की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले हवाई जहाज़ आता है. हम सोचने लगते हैं कि टिकट कितना महंगा होगा कहां से टिकट लें लेकिन क्या आपको पता है कि आप भारत से कुछ देशों की यात्रा ट्रेन से भी कर सकते हैं. ट्रेन यात्रा को और भी सुखद बनाने के लिए, भारतीय रेलवे लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है. इनमें से कुछ रूट पहले ही विशेष अंतरराष्ट्रीय रूटों से जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं. भारतीय रेलवे ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया है. इसके अलावा, छह-सात और देशों के साथ रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं, जिन पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है. इन देशों तक पहुंचने के लिए, आपको अपना ट्रेन टिकट, वीज़ा और पासपोर्ट दिखाना होगा. तो चलिए जानते हैं ट्रेस से आप किन देशों की यात्रा कर सकते हैं.

भारत से नेपाल

अगर आप नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो आप ट्रेन से सीधे नेपाल जा सकते हैं. आप बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा कर सकते हैं. मधुबनी ज़िले में स्थित यह स्टेशन बिहार का मुख्य टर्मिनल रेलवे स्टेशन है. यहां से आप जनकपुर के कुर्था रेलवे स्टेशन जा सकते हैं. इसके अलावा, आप बिहार के रक्सौल जंक्शन से भी नेपाल पहुंच सकते हैं. इसे नेपाल का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है. यह पांच-प्लेटफ़ॉर्म स्टेशन भारत के कई हिस्सों को उसके पड़ोसी देश नेपाल से जोड़ता है.

भारत -बांग्लादेश

भारत से आप बांग्लादेश जाने के लिए मैत्री एक्सप्रेस चलती है. ये ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलती है. ये ट्रेन कोलकाता और ढाका के बीच चलता है.मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक लगभग 375 किलोमीटर की यात्रा करती है. ये ट्रेन 9 घंटे में कोलकाता से ढाका पहुंचा देती है. इसे 3 वर्षों से निलंबितरेलवे कनेक्शन कोलकाता और ढाका के बीच रेल संपर्क बहाल करने के लिए शुरू किया गया था. हालाकि इस ट्रेन से जाने के लिए यात्रियों के पास वैध और अधिकृत बांग्लादेशी वीज़ा होना आवश्यक है. हालाकि दोनों देशों के बीच अभी रेल सेवाएं निलंबित हैं. इसकी वजह बांग्लादेश में तनाव है.बंधन एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, जो कोलकाता (KOAA) और खुलना (KLNB), बांग्लादेश के बीच चलती है. यह एक अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रेन सेवा है जो सप्ताह में एक बार चलती है.

भारत-पाकिस्तान

आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती है. समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भारत की राजधानी दिल्ली के अटारी जंक्शन से पाकिस्तान के लाहौर जंक्शन तक चलती थी. इसके अतिरिक्त, थार लिंक एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर (भारत) के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से चलती थी और पाकिस्तान के कराची कैंटोनमेंट पर समाप्त होती थी. हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद, दोनों ट्रेनों को 9 अगस्त, 2019 से निलंबित कर दिया गया है.

छह नए देशों को भारतीय रेलवे से जोड़ने पर चल रहा है कार्य

भूटान और भारत के बीच एक नई रेलवे लाइन बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है. वहीं भारत के मणिपुर से म्यांमार तक एक रेल संपर्क बनाया जा रहा है. यह रेलवे लाइन निर्माणाधीन है, जो म्यांमार और भारत को मैत्रीपूर्ण और परिवहन आधार पर जोड़ेगी. केंद्र सरकार ने मणिपुर और वियतनाम के बीच एक रेलवे लाइन बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा. वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल्द ही नई दिल्ली और चीन के कुनमिंग के बीच एक हाई-स्पीड रेल मार्ग बनाया जाएगा. साझा यात्री सेवा के लिए जल्द ही थाईलैंड और भारत के बीच एक रेल संपर्क बनाया जाएगा. चर्चा है कि अगर रेलवे बर्मा रूट बनाता है, तो भारतीय रेलवे मलेशिया के लिए भी रूट बनाएगा. यही प्रक्रिया सिंगापुर के लिए भी लागू होगी.